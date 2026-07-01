출산가구 전기요금 30% 할인…모르면 손해보는 복지할인 총집합

AI 핵심 요약beta
- 한국전력공사가 1일 출산·다자녀·취약계층에 전기요금 복지할인을 시행했다
- 기초수급·차상위·장애인·국가유공자는 월 최대 2만원까지 요금을 감면받는다
- 한전은 3년간 8만5000명 발굴·분납제도 운영 등으로 요금 부담을 줄인다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
작년 8만 5000명·7141억 할인 혜택
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 출산 가구나 다자녀 가구는 전기요금이 30% 할인된다.
또 기초생활수급자는 월 1만 6000원(여름철 2만원), 차상위계층은 월 8000원(여름철 1만원)이 할인된다.
더불어 국가유공자나, 장애인가구 등 다양한 방식으로 할인 혜택을 제공하고 있다. 하지만 직접 신청하지 않으면 혜택을 받을 수 없다.
◆ 장애인·국가유공자 월 1만6000원 할인…여름철 2만원 혜택
한국전력공사(사장 김동철)는 이 같은 사회적배려 계층의 에너지 기본권을 보장하고 전기요금 복지할인 제도의 사각지대를 해소하기 위해 적극 나서고 있다.
전기요금 복지할인은 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인 등 사회적 배려 계층을 대상으로 요금을 지원하는 제도다. 특히 냉방 수요가 증가하는 여름철에는 할인 한도를 확대 적용해 월 최대 2만 원까지 전기요금을 감면받을 수 있다(그림 참고).
지난해 397만명이 7141억원의 요금 할인을 받았다. 이는 수혜자 1인당 평균 18만원의 혜택을 받은 셈이다.
한전은 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 관계기관과 협업해 복지할인 대상 고객을 직접 찾아 나서고 있다. 복지부, 국가보훈처 등 유관기관과 정보를 연계해 복지할인 대상 고객을 선별한 뒤, 미 수혜 고객을 대상으로 현장을 방문하거나 전화·문자 등으로 안내하고 있다.
◆ 3년간 8만5000명 혜택…1인당 연 18만원 절감
한전은 이러한 노력을 통해 2023년부터 2025년까지 3년간 약 8만 5000명의 고객이 새롭게 혜택을 받을 수 있도록 지원했다.
또한 한전은 국민의 전기요금 납부 부담을 완화하기 위해 복지할인 뿐만 아니라 '전기요금 분할납부 제도'를 시행하고 있다. 주거용 주택 및 소상공인, 뿌리기업은 여름철 전기요금을 2∼6개월에 걸쳐 나누어 낼 수 있다. 이를 통해 폭염으로 일시 증가한 전기요금 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
서울의 한 주택가에 설치된 전기계량기 모습 [사진=뉴스핌 DB] 2022.07.01 mironj19@newspim.com
전기요금 복지할인 및 분할납부 신청은 한전의 에너지절약 플랫폼 '슬기로운 전기생활' 홈페이지에서 할 수 있다.
한전 관계자는 "전기요금 할인제도를 운영할 때 가장 중요한 것은 제도를 몰라서 혜택을 받지 못하는 고객이 없도록 하는 것"이라며 "관계기관과 협력해 제도 안내와 현장 발굴 활동을 강화하고, 에너지절약 플랫폼인 '슬기로운 전기생활'을 통해 합리적인 에너지 사용에 도움을 드리겠다"고 밝혔다.
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