휴먼아고스, 가스공사·공항공사 안티드론 수주

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계약 규모 총 60억원…RF 스캐너 등 공급

휴먼테크놀로지와 9월 소규모 합병 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 휴먼테크놀로지는 합병을 추진 중인 100% 자회사 휴먼아고스가 한국가스공사의 '대드론(안티드론) 시스템 구매' 사업과 한국공항공사의 '불법드론 탐지장비(RF 스캐너) 구매·설치' 사업 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

계약 규모는 한국가스공사 사업 37억원, 한국공항공사 사업 23억원으로 총 60억원이다.

이번 계약에 따라 휴먼아고스는 한국가스공사에 드론 탐지부터 식별, 대응까지 가능한 통합 안티드론 시스템을 공급한다. 한국공항공사에는 불법드론 탐지를 위한 RF 스캐너를 구축·설치할 예정이다.

휴먼테크놀로지 로고. [사진=휴먼테크놀로지]

휴먼아고스는 자체 개발한 RF 스캐너, 스마트 재머, 스푸퍼 등을 기반으로 탐지·추적·대응 장비를 연계한 통합 안티드론 솔루션을 공급하고 있다. 회사는 공항, 발전소, 정부청사 등 공공 발주 시장을 중심으로 사업을 진행해 왔다.

최근 국가 주요시설과 에너지 인프라를 중심으로 대드론 시스템 수요가 늘면서 관련 장비 공급과 기술 고도화 수요도 이어지고 있다. 휴먼아고스는 주요 방산 기업들과의 협력을 통해 안티드론 기술과 사업 협력 범위를 확대하고 있다.

휴먼테크놀로지는 오는 9월 1일 휴먼아고스와 소규모 합병을 예정하고 있다. 회사는 합병이 완료되면 휴먼아고스의 안티드론 사업 역량과 실적이 본사에 반영될 것으로 보고 있다.

휴먼테크놀로지는 이번 수주를 계기로 안티드론 솔루션 사업을 확대하고, 국내 공공시장뿐 아니라 해외 시장 진출도 추진할 계획이다.

회사 관계자는 "한국가스공사와 한국공항공사 등 국가 주요 기반시설 운영기관을 고객사로 확보하며 공공 안티드론 시장에서 사업 레퍼런스를 구축하게 됐다"며 "중요시설 보안 강화와 저고도 드론 위협 증가에 따른 수요 확대에 맞춰 영업 활동과 기술 고도화를 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com