吴世勋开启首尔市长新任期 推进五大市政改革

纽斯频通讯社首尔7月1日电 韩国首尔市长吴世勋1日在第九届民选市长就职仪式上表示，未来四年将始终以改善市民生活为施政目标，围绕青年发展、住房保障、交通建设、人工智能和民生经济等领域推进市政改革。

图为4日上午，韩国首尔市长吴世勋当天上午前往市政厅上班，从员工手中接过庆祝再次当选市长的话术。【图片=纽斯频通讯社】

当天上午9时30分，以"为市民的四年，成就更好首尔"为主题的第九届民选首尔市长就职仪式在首尔市政府举行。

与以往租用外部场馆不同，本次活动利用首尔市政府办公楼内多个场所举办，主会场设在8层多功能厅，并在1层大厅和地下1层首尔画廊等区域同步举行相关活动，全程通过首尔市政府官方优兔（YouTube）频道直播。

吴世勋在就职讲话中表示，自己第五次当选首尔市长，也意味着肩负着更大的责任，将始终以市民生活为判断标准，以市民幸福为唯一目标推进市政工作。

他提出，第九届民选市政府将重点推进五项任务，包括扩大青年发展机会并保障人工智能（AI）基本权利，建设"10分钟生活圈城市"，通过供应31万套住房稳定居住，完成7条城市轨道交通线路建设，以及支持小工商业者、激活夜间经济。

吴世勋表示，将进一步完善"新芽单间公寓"等青年住房政策。对青年进行积极投资，将成为未来10年至20年支撑首尔发展的重要基础。

他表示，未来四年不仅要推动首尔实现新的发展，更要切实改善市民生活。"改变市民生活是行政存在的意义，也是衡量市政工作的标准。"建设全球领先城市，最终也应服务于市民。

吴世勋还表示，希望首尔市公务员主动发现市民需求，及时解决问题，打破陈旧工作方式，坚持以市民为中心推进改革。对于重大和困难事项，自己将率先作出决策并推动落实。

另外，韩国第九届地方选举6月3日举行，最大在野党国民力量党候选人吴世勋以微弱优势击败执政党共同民主党候选人郑愿伍成功连任，并成为韩国地方自治制度实施以来首位五次当选首尔市长的人物。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社