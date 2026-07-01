SKT, 첫 정보보호백서 발간…신뢰 회복 활동 공개

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 1일 첫 정보보호백서 2025를 발간했다.
- 백서는 정보보호 거버넌스·기술·개인정보보호 3개 파트로 구성됐다.
- SKT는 변화하는 보안위협에 대응하며 신뢰받는 정보보호 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 1일 첫 '정보보호백서 2025'를 발간했다. 지난해부터 추진한 정보보호 및 개인정보보호 활동을 정리한 공식 보고서다.
백서는 정보보호 거버넌스, 정보보호 아키텍처 및 기술, 개인정보보호 등 3개 파트로 구성됐다. 정보보호와 프라이버시 전 영역의 운영 방향을 한눈에 확인할 수 있도록 했으며 개별 기술 과제가 아닌 전사 실행체계로 연결해 설명했다.
AI·클라우드·공급망 환경의 변화로 보안 책임과 범위가 확대되는 가운데 기업이 어떤 기준과 체계로 대응해야 하는지에 대한 관점도 담았다.
이종현 SKT 통합보안센터장(CISO)은 "정보보호는 변화하는 위협을 지속적으로 검증하고 대응할 수 있는 구조로 발전해야 한다"며 "책임 있고 투명한 실행을 통해 고객과 사회가 신뢰할 수 있는 정보보호 체계를 만들어 가겠다"고 말했다.
SKT는 이번 백서 발간을 계기로 정보보호 활동을 이해관계자와 공유하고 고객이 체감할 수 있는 보호 수준을 높이기 위한 개선을 지속할 방침이다.
origin@newspim.com