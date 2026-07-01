SKT, 첫 정보보호백서 발간…신뢰 회복 활동 공개

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정보보호 및 개인정보보호 활동 정리

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 1일 첫 '정보보호백서 2025'를 발간했다. 지난해부터 추진한 정보보호 및 개인정보보호 활동을 정리한 공식 보고서다.

백서는 정보보호 거버넌스, 정보보호 아키텍처 및 기술, 개인정보보호 등 3개 파트로 구성됐다. 정보보호와 프라이버시 전 영역의 운영 방향을 한눈에 확인할 수 있도록 했으며 개별 기술 과제가 아닌 전사 실행체계로 연결해 설명했다.

SK텔레콤 을지로 사옥. [사진=SK텔레콤]

AI·클라우드·공급망 환경의 변화로 보안 책임과 범위가 확대되는 가운데 기업이 어떤 기준과 체계로 대응해야 하는지에 대한 관점도 담았다.

이종현 SKT 통합보안센터장(CISO)은 "정보보호는 변화하는 위협을 지속적으로 검증하고 대응할 수 있는 구조로 발전해야 한다"며 "책임 있고 투명한 실행을 통해 고객과 사회가 신뢰할 수 있는 정보보호 체계를 만들어 가겠다"고 말했다.

SKT는 이번 백서 발간을 계기로 정보보호 활동을 이해관계자와 공유하고 고객이 체감할 수 있는 보호 수준을 높이기 위한 개선을 지속할 방침이다.

origin@newspim.com