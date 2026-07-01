韩国6月出口额首破1000亿美元 AI需求带动半导体出口激增

纽斯频通讯社世宗7月1日电 韩国产业通商部1日发布的初步统计数据显示，今年6月韩国出口额达1022.5亿美元，同比增长70.9%，月度出口额史上首破1000亿美元。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

数据显示，6月韩国进口额为661亿美元，同比增长30.1%，实现贸易顺差361.5亿美元。

按产品类别看，韩国20大出口产品中有18类实现同比增长。其中，半导体出口额达448.2亿美元，同比增长199.5%，首次突破400亿美元。产业通商部表示，存储芯片需求快速增长及价格上涨，是推动半导体出口增长的主要因素。

计算机出口额为54.1亿美元，同比增长308.8%，主要受全球大型科技企业扩大人工智能（AI）基础设施投资、固态硬盘（SSD）需求增长带动。无线通信设备出口额为15.5亿美元，同比增长51.9%；显示器出口额为15亿美元，同比增长37%。

汽车出口额为67.1亿美元，同比增长5.8%；船舶出口额为28.3亿美元，同比增长12.9%，主要受液化天然气（LNG）运输船等高附加值船舶出口增加带动。

石油制品出口额为55.9亿美元，同比增长49.8%；石油化工产品出口额为40.7亿美元，同比增长18.8%。钢铁出口额为21.4亿美元，同比增长9.6%，时隔14个月恢复增长；有色金属出口额为18.2亿美元，同比增长45.8%，创历年6月新高。

普通机械出口额为40.8亿美元，同比增长7.5%；生物健康产品出口额为19.2亿美元，同比增长14.1%；化妆品出口额为13.4亿美元，同比增长42.5%；农水产品出口额为11.7亿美元，同比增长16.8%。

按出口市场看，韩国九大主要出口地区中有七个实现增长。其中，对华出口额为200.3亿美元，同比增长92.1%；对美国出口额为200.2亿美元，同比增长78.6%；对东盟出口额为183亿美元，同比增长86.6%；对欧盟出口额为76.2亿美元，同比增长31.8%。韩国对中东出口额为18亿美元，同比下降8.4%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社