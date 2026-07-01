한화생명, 세브란스와 치매 케어 맞손…H치매간병보험 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 초고령사회 핵심 과제인 치매 대응을 위해 세브란스병원과 협력 체계를 구축한다.

한화생명은 지난달 30일 서울 여의도 63빌딩에서 세브란스병원과 치매 케어 솔루션 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약식에는 이경근 한화생명 대표이사와 이강영 세브란스병원장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 6월 30일 서울 여의도 63빌딩에서 세브란스병원과 치매 케어 솔루션 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (왼쪽부터) 한화생명 신충호 보험영업부문장, 한화생명 이경근 대표이사, 세브란스병원 이강영 병원장, 세브란스병원 김어수 연구부원장이 MOU 협약서에 서명을 하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=한화생명] 2026.07.01 yunyun@newspim.com

이번 협약은 치매 환자 증가에 따른 장기 치료·돌봄 부담과 '치매 머니' 등 사회적 과제에 대응하기 위해 마련됐다. 금융과 의료 분야 대표 기관이 협력해 예방, 진단, 치료, 보장을 연결하는 치매 대응 모델을 구축하는 것이 핵심이다.

치매는 평균 10년 이상 진행되는 대표적인 초고령사회 질환으로, 환자와 가족에게 경제적·정서적 부담을 동시에 안긴다. 경도인지장애(MCI) 환자 증가로 향후 치매 환자 규모가 확대될 가능성도 제기되고 있다.

한화생명은 약 550만 고객 기반의 금융 인프라를, 세브란스병원은 치매 연구와 진료 역량을 보유하고 있다. 양 기관은 각자의 강점을 결합해 치매 대응 전주기 협력 모델을 구축한다는 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 치매 솔루션 연구와 상품 개발, 전문 교육 과정 운영, 사회공헌 캠페인 등을 공동으로 추진한다. 치매 관련 최신 연구 성과를 보험 상품 개발에 반영해 보장 체계를 고도화하고, '세브란스 인증' 교육 과정과 인력 양성을 통해 전문성도 강화할 예정이다.

치매 인식 개선 캠페인도 함께 추진한다. 장기적으로는 인공지능(AI) 기반 협업 등 신규 과제를 발굴하고, 전문성을 기반으로 한 사회공헌 및 지원 활동도 확대해 나갈 방침이다.

한화생명은 이번 협약에 이어 이날 '한화생명 H치매간병보험'을 출시했다. 이 상품은 치매·간병·장기요양 보장에 집중한 순수 보장형 상품이다.

기존 치매보험이 치매 보장과 노후자금 기능을 함께 담았다면, 이번 상품은 초고령사회에서 늘어나는 치매·간병 보장 수요에 맞춰 보장 기능을 강화한 것이 특징이다. 고객의 건강 상태에 따라 가입할 수 있도록 간편고지 유형도 확대했다.

한화생명은 일반형과 간편형을 함께 운영하고, 치매 간편고지형을 새로 도입해 고객 선택권을 넓혔다. 건강 유지 시 보험료 부담을 낮출 수 있는 무사고 계약 전환 구조도 적용했다.

장기요양 재가급여와 시설급여 등 수요가 높은 특약도 강화했다. 한화생명은 이번 상품을 통해 치매, 간병, 장기요양을 아우르는 핵심 보장 체계를 확대하고 보다 폭넓은 고객층을 확보한다는 계획이다.

이종호 한화생명 마케팅실장은 "이번 협약은 치매 극복을 위한 산업 간 선도적 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "양 기관의 강점을 결합해 차세대 치매 케어 패러다임을 이끌고, 국가 치매 정책 방향에도 부합하는 사회적 책임과 기여를 지속해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com