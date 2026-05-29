한화생명, S&P 신용등급 'A+'로 상향…"수익 다각화 인정"

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 글로벌 3대 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 상향 평가를 받았다. 보험 본업 경쟁력과 국내외 자회사를 통한 수익 다각화가 안정적인 재무건전성으로 이어지고 있다는 점이 반영됐다.

한화생명은 S&P가 회사 신용등급을 기존 'A'에서 'A+'로 상향했다고 29일 밝혔다. 등급 전망은 '안정적(Stable)'으로 제시됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명 63빌딩 [사진=한화생명] 2026.01.28 yunyun@newspim.com

S&P는 이번 등급 상향 배경으로 국내 보험시장 내 우수한 시장 지위와 자회사를 통한 사업 다각화, 수익성 개선에 기반한 안정적 재무건전성을 꼽았다.

S&P는 보고서에서 "한화생명은 안정적인 사업 기반과 한화생명금융서비스를 포함한 광범위한 영업망을 바탕으로 국내 시장에서 견고한 시장 지위를 유지할 것"이라고 평가했다.

수익성 측면에서는 보장성보험 중심의 매출 전략이 긍정적으로 반영됐다. S&P는 수익성 높은 보장성보험 판매 확대를 바탕으로 향후 보험계약마진(CSM)도 성장세를 보일 것으로 전망했다.

자본건전성에 대해서도 우호적인 평가를 내놨다. S&P는 보험료 성장세가 이어지는 가운데 우량 장기채권 중심의 투자 포트폴리오가 안정적으로 유지될 것으로 봤다.

해외 자회사와 계열사를 통한 수익 기반 확대도 등급 상향의 주요 요인으로 작용했다. S&P는 인도네시아와 베트남 등 해외 자회사가 창출한 이익이 2025년 기준 한화생명 연결순이익의 약 19%를 차지하며 수익성을 뒷받침하고 있다고 분석했다.

또 동남아시아를 중심으로 해외 사업 기반이 단계적으로 확장되고 있는 만큼, 국내외 자회사를 통한 다각화된 사업 구조가 중장기 수익성 개선에 기여할 것으로 내다봤다. 이익 확대가 자본의 안정적 확보에도 긍정적으로 작용할 것이라는 평가다.

한화생명 관계자는 "보험 본업 경쟁력은 물론 글로벌 진출과 자회사를 통한 포트폴리오 다각화 전략이 실질적인 수익으로 가시화되고 있음을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 안정적인 재무건전성을 바탕으로 성장 기반을 강화하고 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 한화생명의 신용등급 상향에 따라 핵심 자회사인 한화손해보험의 신용등급도 기존 'A'에서 'A+'로 상향됐다.

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