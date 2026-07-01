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"오만, 호르무즈 해협 '서비스 수수료' 제안...미국과 이견"

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AI 핵심 요약

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  • 오만이 최근 호르무즈 해협 미래 운영안 제안서를 미국 등 동맹국에 전달했다.
  • 제안서는 선박에 서비스 수수료를 검토하나 통행료는 아니라는 입장이라 이견 속 도하 협상 핵심 의제로 떠올랐다.
  • 이란은 해협 주권과 관리 체제를 이란·오만이 결정한다며 8월 중순 이후 통행료 부과 방침을 재확인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오만이 최근 호르무즈 해협의 미래 운영 방안을 담은 제안서를 미국과 동맹국들에 전달했다고 CNN이 사안에 정통한 역내 외교관과 미국 소식통을 인용해 30일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 아직 최종 확정되지 않은 이 제안은 선사들이 해협 이용 시 '서비스 수수료(service fee)'를 납부하는 방안을 담고 있다. 다만 이를 통행료(toll)라고는 부르지 않는다는 점이 특징이다.

호르무즈 해협 인근 오만 무스카트에 정박해 있는 유조선들. [사진=로이터 뉴스핌]

이 외교관은 서비스 수수료와 통행료의 차이에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다. 제안에 대한 이견이 상당하며 이번 주 카타르 도하 협상의 주요 의제가 될 것으로 예상된다고 이 외교관은 밝혔다.

다만 협상 내용에 정통한 또 다른 역내 소식통은 오만이 수수료 기반 체계를 추진하고 있지 않다고 전했다.

미국 소식통도 미국 협상단이 이 제안에 우려를 갖고 있으며 오만 측과 이를 논의할 예정이지만 오만은 통행료 부과 불가 입장을 유지하고 있고 제안에 의무적 통행료는 포함되지 않는다고 밝혔다.

백악관 대변인 애나 켈리는 "트럼프 대통령은 이란이 국제 수로인 해협에 통행료를 부과할 수 없다는 점을 분명히 했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령의 특사 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너는 이날 도하에서 셰이크 모하마드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알타니 카타르 총리와 중재국 관계자들을 만났다. 미국과 이란 대표단은 내일(1일) 카타르·파키스탄 중재자들과 별도로 기술 회담에 참여할 예정이다.

이달 초 체결된 종전 양해각서(MOU)는 이란이 상선의 호르무즈 해협 안전 통항을 보장하기 위해 "최선의 노력을 다하는 조치를 취할 것"이라고 규정하고 있다. 또 다소 모호한 문구로 이란과 오만이 해협의 "미래 관리 체제를 정의하기 위해 협력"한다고 명시해 사실상 이란에 해협 관리에 대한 공식적인 역할을 부여했다는 해석이 나온다.

한편 이란은 강경한 입장을 이어가고 있다. 이란 측 협상대표인 모하마드 바게리 갈리바프 의회의장은 이날 국영TV에서 "호르무즈 해협의 주권은 이란과 오만에 있으며 해협 통항은 이란이 결정하는 체제에 따른다"고 밝혔다. 이란 측은 60일간의 무통행료 기간이 끝나는 8월 중순부터 통행료를 부과하겠다는 방침도 재확인했다.

이란 외무부는 미국의 MOU 이행 상황을 평가한 뒤 직접 협상 시기와 방식을 결정하겠다는 입장이어서 미·이란 간 본격적인 핵 협상 개시까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

wonjc6@newspim.com

 

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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