손훈모 순천시장 당선인 "법·원칙 따라 공정한 행정 펼칠 것"

AI 핵심 요약beta
- 손훈모 순천시장 당선인이 30일 청렴 실천을 다짐하며 취임선서 및 서약식을 개최했다
- 간부 공무원들이 참석해 공직사회의 책임성과 청렴 의지를 다졌다고 했다
- 손 당선인은 법과 원칙에 따른 공정행정을 약속하고 내달 1일 취임식 후 시정 방향을 설명할 계획이라고 했다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 손훈모 전남 순천시장 당선인이 민선 9기 출범을 하루 앞두고 청렴 실천을 다짐했다.
손 당선인은 30일 오후 순천 팔마비 앞에서 취임선서 및 청렴실천 서약식을 열고 시민 신뢰 회복을 위한 시정 운영 방침을 밝혔다.
이날 행사에는 국·소장과 총무과장, 감사실장 등 간부 공무원들이 참석했으며 공직사회의 책임성과 청렴 의지를 다졌다.
손 당선인은 "시민의 뜻을 최우선으로 하고 법과 원칙에 따른 공정한 행정을 펼치겠다"며 "부당한 청탁과 특혜를 배제하고 시민과 소통하는 시정을 구현하겠다"고 강조했다.
한편 순천시는 내달 1일 순천만생태문화교육원에서 취임식을 개최한 뒤 기자간담회를 열고 시정 방향과 주요 현안을 설명할 계획이다.
chadol999@newspim.com