증평군, 민선 7기 첫 정기인사 단행…승진 44명·전보 66명

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성과·전문성 중심 조직 재편, 핵심과제 추진 '속도전'

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 민선 7기 출범과 함께 첫 정기인사를 단행하고 성과와 전문성을 앞세운 조직 재정비에 나섰다.

핵심 정책 추진을 위한 실행력 강화와 조직 안정성을 동시에 겨냥한 인사로 본격적인 군정 운영 체제 구축에 속도를 낼 전망이다.

증평군청.[사진=뉴스핌DB]

증평군은 7월 1일 자 승진·전보 인사를 마무리했다고 30일 밝혔다.

이번 인사는 승진 44명과 전보 66명 등 총 153명 규모다.

승진은 4급 2명, 5급(내정) 6명, 농촌지도관(내정) 1명, 6급 7명, 7급 10명, 8급 18명이다.

군은 성과와 전문성, 업무 연속성을 기준으로 인력을 재배치해 조직의 정책 실행력을 높이고 민선 7기 핵심 과제를 속도감 있게 추진하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

4급 승진 인사로는 미래기획실장에 심정애 지방서기관, 경제개발국장에 변인순 지방서기관을 각각 임용했다.

5급 과장급은 경력과 보직 경로 등을 고려해 기획예산과장 염미숙, 자치행정과장 윤기준, 행복돌봄과장 직무대리 최재숙, 문화관광과장 직무대리 신은성, 체육진흥과장 직무대리 송성덕을 배치했다.

이와 함께 재무과장 최일순, 민원소통과장 유연진(충북도 교류 예정), 건설교통과장 직무대리 김장희, 보건소장 직무대리 김경순, 농업기술센터소장 직무대리 김경애를 각각 임명했다.

휴양랜드사업소장에는 김영준, 증평읍장에는 현연희, 도안면장에는 김의응을 발령했다.

6급 이하 직원은 퇴직과 승진에 따른 결원을 반영해 팀장 직위 10명을 신규 보직 임용하는 등 66명에 대한 인사를 했다.

군은 이를 통해 조직 운영의 안정성과 활력을 동시에 확보한다는 방침이다.

이재영 군수는 "민선 7기 첫 정기인사는 군정 비전 실현을 위한 조직 운영의 출발점"이라며 "민선 6기 성과를 이어 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 전 공직자가 한마음으로 군정을 추진하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com