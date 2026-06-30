밀양시 모바일 헬스케어 사업 성과…보건복지부 장관 표창

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신규 등록자 151명 목표 초과

건강개선율 70.6%, 만족도 88.1%

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 의료 접근성이 낮은 주민을 대상으로 실시하고 있는 모바일 헬스케어 사업이 성과를 인정받았다.

밀양보건소 관계자들이 제18회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회에서 모바일 헬스케어 사업 전략 부문 보건복지부 장관 기관 표창을 수상한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.[사진=밀양시] 2026.06.30

시는 30일 열린 제18회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회에서 모바일 헬스케어 사업 전략 부문에서 보건복지부 장관 기관 표창을 수상했다고 밝혔다.

시는 건강생활지원담당을 신설한 뒤 모바일 헬스케어 사업을 확대해 의료기관 이용이 쉽지 않은 지역 주민들이 일상 속에서 건강관리를 할 수 있도록 지원해왔다.

지난해 사업 결과를 보면 신규 등록자는 151명으로 목표 대비 등록률이 100.7%를 기록했다. 전년보다 50% 늘어난 수치로 사업 참여 폭이 눈에 띄게 확대됐다.

중도 탈락률은 0.7%에 그쳤고 건강행태 개선율은 70.6%로 전국과 경남 평균을 상회했다. 참여자 만족도는 88.1%로 집계돼 지역 주민 특성을 반영한 맞춤형 건강관리 사업으로 평가받았다.

news2349@newspim.com