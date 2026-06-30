밀양시 모바일 헬스케어 사업 성과…보건복지부 장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 30일 모바일헬스케어 사업으로 보건복지부 장관 표창을 받았다
- 시는 건강생활지원담당 신설 후 의료취약 지역 주민 대상 모바일 헬스케어를 확대했다
- 신규등록·건강행태 개선·만족도가 크게 늘며 전국·경남 평균을 상회하는 성과를 냈다
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건강개선율 70.6%, 만족도 88.1%
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 의료 접근성이 낮은 주민을 대상으로 실시하고 있는 모바일 헬스케어 사업이 성과를 인정받았다.
시는 30일 열린 제18회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회에서 모바일 헬스케어 사업 전략 부문에서 보건복지부 장관 기관 표창을 수상했다고 밝혔다.
시는 건강생활지원담당을 신설한 뒤 모바일 헬스케어 사업을 확대해 의료기관 이용이 쉽지 않은 지역 주민들이 일상 속에서 건강관리를 할 수 있도록 지원해왔다.
지난해 사업 결과를 보면 신규 등록자는 151명으로 목표 대비 등록률이 100.7%를 기록했다. 전년보다 50% 늘어난 수치로 사업 참여 폭이 눈에 띄게 확대됐다.
중도 탈락률은 0.7%에 그쳤고 건강행태 개선율은 70.6%로 전국과 경남 평균을 상회했다. 참여자 만족도는 88.1%로 집계돼 지역 주민 특성을 반영한 맞춤형 건강관리 사업으로 평가받았다.
news2349@newspim.com