홈플러스 해법 끝내 불발…메리츠 1000억 예치에도 MBK는 침묵

법원, 오후 5시 의견 제출 마감…회생절차 폐지 여부 검토

메리츠, MBK·김병주 보증 조건으로 1000억 DIP 에스크로 예치

여권, 메리츠·MBK에 내일 오전까지 대출 조건·회수 현황 제출 요구

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 홈플러스 회생절차의 향방을 가를 2000억원 규모 추가 자금 조달 방안이 끝내 마련되지 않았다. 주요 채권단인 메리츠금융그룹은 MBK파트너스와 김병주 MBK파트너스 회장의 보증을 조건으로 1000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 에스크로에 예치했지만, 최대주주인 MBK파트너스 측에서는 나머지 자금 조달과 대주주 책임 부담에 대한 구체적인 해법이 나오지 않은 것으로 알려졌다.

30일 금융권 등에 따르면 홈플러스와 채권단 등 이해관계자들은 이날 오후 5시까지 서울회생법원에 회생계획안 배제와 회생절차 폐지 여부에 대한 의견서를 제출했다. 법원은 제출된 의견을 토대로 홈플러스 회생계획안의 수행 가능성을 검토한 뒤 회생절차를 유지할지, 폐지할지를 조만간 결정할 예정이다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

앞서 서울회생법원은 지난 23일 홈플러스가 지난해 제출한 회생계획안의 수행 가능성이 낮다고 보고, 추가 2000억원 규모의 외부 자금 조달 방안에 대해 현실적이고 구체적인 소명을 요구했다. 해당 자금은 홈플러스 회생계획안 실행을 위해 필요한 최소 운영자금으로 꼽힌다.

그러나 시한까지 법원이 요구한 2000억원 규모 자금 조달 방안은 제출되지 못했다. 메리츠금융은 법원에 제출한 의견서에서 채권단으로서 최선의 노력을 했다는 입장을 유지한 것으로 전해졌다. 메리츠금융은 MBK파트너스와 김 회장의 보증이 이뤄질 경우 즉시 집행할 수 있도록 1000억원 규모 DIP 금융을 에스크로에 예치했다고 밝혔다.

반면 MBK측은 메리츠가 요구한 대주주 보증 조건이 현실적으로 수용하기 어렵다는 입장을 유지한 것으로 알려졌다. 그러나 회생절차 유지를 위한 대주주 차원의 자금 투입이나 보증 등 실질적인 대안은 제시하지 못한 것으로 전해졌다. 이에 따라 홈플러스 회생의 핵심 변수는 법원이 MBK의 대주주 책임 부담 부재를 회생계획안 수행 가능성 판단에 어떻게 반영할지로 옮겨가고 있다.

홈플러스는 최근 67개 핵심 점포 재편 등을 담은 수정 회생계획안을 제출했다. 하지만 당장 필요한 운영자금 2000억원을 확보하지 못하면 회생계획안 인가는 쉽지 않을 수 있다. 회생절차가 지속되려면 상품 공급, 협력업체 대금, 점포 운영 등에 필요한 유동성 확보가 선행돼야 하기 때문이다.

회생계획안 가결 기한을 추가로 연장할 여지는 있지만, 자금 조달 방안이 빠진 기한 연장은 한계가 있다는 지적이 나온다. 서울회생법원은 당초 3월 4일이었던 회생계획안 가결 시한을 5월 4일로 한 차례 늦춘 데 이어 다시 7월 3일까지 연장했다. 회생계획안 가결 기한은 회생절차 개시일로부터 1년이 원칙이며, 불가피한 사유가 있을 때 최장 6개월까지 연장할 수 있다. 법적으로는 오는 9월까지 약 2개월의 추가 연장 여력이 있지만, 2000억원 조달 방안이 마련되지 않은 상황에서는 시한을 더 늦추더라도 회생계획안 수행 가능성에 대한 의문을 해소하기 어렵다는 관측이 나온다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 금융정의연대와 홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회는 오는 7월 1일 오전 11시 서울중앙지방검찰청 앞에서 'MBK 김병주·김광일 구속 촉구 및 홈플러스 영등포점 배임 의혹 추가 수사요청서 제출 기자회견'을 개최한다. 사진은 홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원회가 지난 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 'MBK 김병주 회장 사재출연 및 책임자본 출연 촉구 기자회견'을 개최한 모습. [사진=홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원] 2026.06.29 yunyun@newspim.com

정치권도 시한 당일 압박에 나섰다. 더불어민주당과 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당 등 범여권은 이날 국회에서 '홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지 국회 중재 및 사회적 대화기구 제안을 위한 제정당 준비회의'를 열고 정부의 중재와 회생 기한 연장을 촉구했다.

이들은 메리츠와 MBK에 자금 관계와 조건에 대한 자료를 다음 날 오전까지 제출하라고 요구했다. 메리츠에는 홈플러스에 빌려준 돈의 규모와 조건, 회수 금액과 잔여 금액 등을 명확히 밝히라고 했고, MBK에도 같은 취지의 자료 제출을 요구했다. 홈플러스 회생을 둘러싼 자금 지원 협상 과정을 직접 들여다보겠다는 뜻으로, 2000억원 조달 실패의 책임 소재를 따져 묻겠다는 압박 성격도 담긴 것으로 풀이된다.

홈플러스 물품구매전단채 피해자들도 MBK와 경영진을 향한 압박을 이어가고 있다. 홈플러스 물품구매전단채 피해자 비상대책위원회와 금융정의연대는 7월 1일 서울중앙지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 김병주 MBK파트너스 회장과 김광일 홈플러스 대표에 대한 구속수사를 촉구할 예정이다. 홈플러스 영등포점 관련 업무상 배임 의혹에 대한 추가 수사요청서도 제출한다.

비대위는 홈플러스가 회생절차를 진행하며 DIP 금융 지원을 요구하는 한편, 영등포점 부동산 개발 과정에서 보유하던 주요 권리를 낮은 가격에 정리했다는 의혹을 제기하고 있다. 지난 5월 체결된 추가 합의로 임대차 기간이 단축되고 콜옵션, 제삼자 매각 제한 조항, 재입점 관련 조항 등이 삭제됐으며 그 대가가 100억원에 그쳤다는 주장이다.

전단채 피해 규모는 4019억원으로 파악된다. 피해자들은 대주주의 실질적 자본출연 없이 DIP 금융만 늘어날 경우 기존 채권자의 회수 가능성이 더 낮아질 수 있다고 우려하고 있다. 금융감독원이 7월 초 MBK 관련 제재심을 예고하면서 홈플러스 회생 이슈는 사모펀드 대주주의 책임 문제로 확산되는 양상이다.

금융권 관계자는 "메리츠가 1000억원을 에스크로에 예치하며 채권단으로서 할 수 있는 조치를 한 반면, MBK 측에서는 대주주로서 회생을 뒷받침할 책임 있는 자금 방안이 나오지 않았다"며 "법원이 회생계획안의 수행 가능성을 어떻게 판단하느냐에 따라 홈플러스 회생절차의 향방이 갈릴 것"이라고 말했다.

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