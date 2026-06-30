안양시 '비건 친화업소' 15곳 지정...시민들 채식 메뉴 선택권 확대

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최대호 시장 "기후 위기 시대에 채식은 건강뿐만 아니라 지구를 지키는 중요한 실천 중 하나"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 관내 15곳의 음식점을 '비건 친화업소'로 지정했다고 30일 밝혔다.

시에 따르면 이 사업은 채식주의자와 건강과 환경을 중시하는 시민들이 쉽게 채식 메뉴를 선택할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

안양시 비건 친화업소 표지판 부착 사진. [사진=안양시]

시는 지난 3월부터 참여 업소를 모집해 메뉴와 식재료 관리를 현장 확인을 통해 검토한 결과 최종 15개소를 선정했다.

지정된 업소는 만안구의 도하면, 보들보들제빵소, 임가네보리밥잔치국수, 본죽&비빔밥(안양성원점), 맷돌로만, 전라도옛맛손팥칼국수 6곳과 동안구의 샐러디(범계역점, 평촌역점), 라온샐러드&포케(범계점), 샐러디아(평촌학원가점), 영칼로리포케(안양평촌센트럴파크점), 더롤드더건강한쌈도회푸드(범계역점), 코아브레드, 그레이징, 시래와보리 9곳이다.

이번에 지정된 업소들은 동물성 원료를 사용하지 않거나 주문 시 비건 옵션을 제공해 시민들에게 다양한 선택지를 제공하고 있다.

시는 선정된 업소에 '안양시 비건 친화업소' 표지판을 부착하고 시 공식 홈페이지와 SNS를 통해 업소와 메뉴를 적극적으로 홍보할 예정이다.

최대호 안양시장은 "기후 위기 시대에 채식은 건강뿐만 아니라 지구를 지키는 중요한 실천 중 하나"라며 "시민들이 편리하게 채식을 즐길 수 있는 환경을 조성하고 지속 가능한 식문화가 지역사회에 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 시민 수요를 반영한 비건 친화업소 발굴과 채식문화 확산을 위한 저탄소 식생활 캠페인 등을 추진할 계획이다.

1141world@newspim.com