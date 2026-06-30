과천주암지구 지구계획 4차 변경 승인...화훼유통센터 조성 기반 마련

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신계용 시장 "주암지구가 과천의 새로운 자족 거점으로 자리잡을 수 있도록 발전에 최선"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 '과천주암 공공지원민간임대 공급촉진지구(과천주암지구)'의 지구계획 4차 변경이 최종 승인됐다고 30일 밝혔다.

과천 주암지구 위치도. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 변경 승인은 과천주암지구 내 효율적인 토지 활용과 지역 특성을 고려한 개발을 위해 추진됐다. 특히 올해 초 진행된 '신계용 시장 신년 기관 방문'에서 화훼협회 등 지역 주민들이 제안한 사항을 시가 적극적으로 검토한 점이 주목된다.

시는 과천의 주요 산업인 화훼산업 발전과 농가의 재정착을 지원하기 위해 촉진지구 내 화훼유통센터 조성을 위한 자족시설용지 공급 및 개발 여건 개선에 집중했다.

변경된 지구계획에 따르면 화훼유통센터가 들어설 자족시설용지의 용지 공급방식은 기존 경쟁입찰방식에서 지자체장 추천을 통한 감정평가액 공급 방식으로 변경됐고 층수 제한은 기존 15층에서 최고 25층으로 확대됐다. 또한 오피스텔 허용 용도가 추가되면서 해당 용지의 활용성과 사업 추진 여건이 향상될 것으로 기대된다.

시는 이번 변경 승인을 통해 주암지구의 토지 활용 계획을 보다 합리적으로 조정하고 자족 기능 강화를 위한 기반을 마련했다고 설명했다.

신계용 과천시장은 "이번 주암지구 4차 변경 승인은 시민의 목소리를 경청하고 이를 정책에 반영하기 위해 관계기관과 지속적으로 협의한 결과"라며 "화훼농가와의 협력은 물론 주암지구가 과천의 새로운 자족 거점으로 자리잡을 수 있도록 발전에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com