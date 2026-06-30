SK증권, 연금 이전 고객 캐시백 이벤트 진행

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8월 31일까지 IRP·연금저축 이전 고객 대상

순이전금액 따라 IRP 최대 100만원 현금 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 IRP와 연금저축 이전 고객에게 현금 캐시백 혜택을 제공하는 이벤트를 8월 31일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 '365일 절세'라는 취지로 마련됐다. 이벤트 기간 타사에서 개인형퇴직연금(IRP) 또는 연금저축을 SK증권 계좌로 이전한 고객에게 순이전금액에 따라 캐시백을 제공한다.

상품별 최대 캐시백 금액은 IRP 100만원, 연금저축 50만원이다.

[사진=SK증권]

SK증권은 이번 이벤트를 연금 자산 이전뿐 아니라 이전 이후 관리 서비스와 연계해 운영한다. 각 지점별 연금 전담 인력을 통해 고객별 투자 전략을 제시하고, '연금 ETF 데일리 브리핑'과 '연금 시뮬레이터' 등 연금 관련 서비스를 제공한다.

모바일 투자 환경과 자산관리 서비스도 개편했다. SK증권은 투자 경험이 많지 않은 고객도 모바일 앱에서 제공하는 가이드와 콘텐츠를 활용해 연금 자산을 관리할 수 있도록 했다고 설명했다.

SK증권 관계자는 "연금저축은 단순한 절세 상품을 넘어 전문가 관리의 영역"이라며 "이전 고객에게 현금 혜택을 제공하고 연금 자산관리 서비스를 강화할 것"이라고 말했다.

이벤트 관련 자세한 내용은 SK증권 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com