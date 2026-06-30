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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 경기안성뮤직플랫폼은 내달 3일까지 '2026년 3분기 교육 프로그램' 참여자를 온라인으로 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 프로그램은 시민들이 음악을 친숙하게 접하고 기존 수강생들이 역량을 강화할 수 있도록 악기 실기부터 인공지능(AI) 활용 콘텐츠 제작까지 다채롭게 구성됐다.

경기안성뮤직플랫폼 음악·콘텐츠 교육 프로그램 참여자 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

개설 강좌는 ▲건반코드 첫걸음·레벨업▲통기타 레벨업▲플루트 레벨업▲AI로 내 노래 만들기▲나만의 음악 콘텐츠 만들기 등 총 6개다.

교육은 7월부터 9월까지 안성맞춤아트홀에서 진행되며 직장인과 학생들을 고려해 통기타와 플루트 수업은 토요일 오전(10~12시)에, 건반코드와 AI 콘텐츠 제작 수업은 평일 야간(19~21시)에 운영된다.

모집 인원은 통기타 강좌 20명 내외 그 외 강좌는 각 10명 내외이며 신청자가 정원을 초과할 경우 수강 이력과 내부 기준 등을 종합해 선발한다.

윤동원 경기안성뮤직플랫폼 센터장은 "시민들이 다양한 방식으로 음악을 경험할 수 있도록 준비했다"며 "지역 음악 문화 활성화를 위해 앞으로도 다채로운 프로그램을 이어가겠다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com