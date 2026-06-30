평택시, 공인중개사 대상 '2026년 연수 교육' 실시…부동산 질서 확립 기대

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 지역 내 공인중개사와 중개인 1300명을 대상으로 '2026년 공인중개사 연수 교육'을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 교육은 '공인중개사법'에 따라 2년마다 의무적으로 이수해야 하는 법정의무교육으로 대상자는 지난 2024년에 연수 교육을 이수한 공인중개사와 중개인이다.

평택시청 모습[사진=평택시]

교육은 수강생들의 지역별 접근성을 높이기 위해 본청, 송탄, 안중 3개 권역으로 나눠 진행되며 권역별 교육은 ▲9월 8일 서부문예회관▲9월 10일 북부문예회관▲9월 16일 남부문예회관 순이다.

특히 대상자는 집합교육에 참석하기 전 경기평생학습포털 지식(GSEEK)에서 6시간의 사이버교육을 무료로 반드시 이수해야 한다.

교육 신청은 오는 7월 1일부터 9월 4일까지 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

주요 교육은 부동산 분야 전문 강사를 초빙해 ▲부동산거래사고예방▲부동산중개관련법령▲부동산세제실무 등 실무 맞춤형 내용으로 구성됐다.

시 관계자는 "이번 교육을 통해 공인중개사의 직무역량을 강화하고 건전한 부동산 거래 질서를 확립해 나가겠다"고 전했다.

krg0404@newspim.com