이정선 광주시교육감, 4년 임기 마무리…'다양한 실력' 기틀 마련

AI 핵심 요약beta
- 이정선 광주시교육감이 30일 4년 임기를 마쳤다
- 학생 진로·직업·AI교육·세계시민교육을 강화했다
- 광주교육 성과가 통합특별시교육청 토대가 되길 바랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이정선 광주시교육감이 지난 4년간의 임기를 마무리했다.
30일 광주시교육청에 따르면 이 교육감은 지난 2022년 7월 제10대 광주시교육감으로 취임한 뒤 '다양한 실력'을 기치로 내걸며 다양한 시책을 펼쳐 왔다.
특히 '365-스터디룸', '1고교 1대입전문디렉터' 등 정책으로 학생 각자가 미래를 준비할 수 있도록 지원했으며 광주형 마이스터고 지정과 학과 개편, 협약형 특성화고 선정으로 직업 교육 환경 조성에도 힘썼다.
나아가 광주AI교육원 개원, 소프트웨어(SW) 미래채움 광주센터 운영 등을 통해 학생과 시민이 인공지능 기술을 체험하고 미래 역량을 키울 수 있는 기반을 넓혔다.
또 '글로벌 리더 세계 한 바퀴', 한국어교육 기반 국제교류, 교육국제화특구 사업을 펼쳐 세계 시민으로 성장할 수 있도록 지원했다.
온마을이음학교, 권역별 이음센터, 학생맞춤통합지원사업 등을 통해 학교와 지역이 함께 학생 성장을 지원하는 체계를 강화했다.
교육발전특구, 교육국제화특구, 학교복합시설, 영유아학교 시범사업 등 각종 공모 사업에 선정되며 광주 교육의 새로운 성장 기반도 닦았다는 평가도 받는다.
이 교육감은 이임사를 통해 "지난 4년 동안 광주교육이 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 함께해준 학생, 학부모, 교직원, 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "광주교육이 쌓아 온 성과가 새롭게 출범하는 전남광주통합특별시교육청의 든든한 토대가 되길 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com