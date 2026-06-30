전남도, 귀농·귀어 전국 1위 탈환…귀촌 증가세

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 30일 귀농어·귀촌 통계 분석을 했다
- 지난해 전남 귀농·귀어·귀촌 3만여 가구였다
- 정주여건 개선 정책으로 젊은층 유입 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남이 귀농·귀어 전국 1위를 기록하고 귀촌도 증가세를 보이며 유입 확대 흐름을 이어갔다.
30일 전남도가 '2025년 귀농어·귀촌인 통계'를 분석한 결과 지난해 전남 귀농·귀어·귀촌 가구는 3만 1546가구, 인원은 3만 8564명으로 집계됐다. 가구 수는 전년 대비 7.5% 늘었다.
귀농은 1633가구(2068명)로 전년보다 7.7% 증가하며 전국 비중 18.7%를 차지, 2020년 이후 5년 만에 전국 1위에 올랐다. 귀어는 232가구(303명)로 19.6% 늘어 전국 귀어 가구의 약 40%가 전남에 집중되며 1위를 유지했다.
특히 귀촌은 전국적으로 0.5% 감소한 상황에서도 전남은 2만 9681가구로 7.4% 증가했고 인원도 약 8% 늘었다. 40대 이하가 2만1204명으로 59%를 차지하며 증가세를 이끌었다.
이 같은 흐름은 농어촌 기본소득 시범사업과 전남형 만원주택, 새뜰하우스 지원사업 등 정주 여건 개선 정책이 현장에서 효과를 낸 데 따른 것으로 분석된다. 상담·교육과 '전남에서 살아보기', 창업 지원 등 단계별 유치 정책이 결합되며 유입 확대에 힘을 보탰다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "전국적인 귀촌 감소 속에서도 전남은 유입이 늘어난 점이 의미 있다"며 "주거·일자리·공동체·소득을 연계한 정착 지원을 강화하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com