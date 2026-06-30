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여행업계, 2분기 실적 '먹구름'…여름 성수기 기대도 꺾였다

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AI 핵심 요약

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  • 여행업계가 2분기 비수기와 유류할증료 급등으로 부진했다.
  • 하나투어·모두투어 등 주요 여행사 영업이익이 감소하고 단거리 편중으로 수익성이 악화됐다.
  • 3분기 여름 성수기와 유류할증료 하락으로 수요 회복이 기대되지만 고환율·지정학 리스크로 실적 개선은 불투명하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하나·모두투어 영업익 반토막 예상
비수기·고유가에 수익성 악화
휴가 특수에도…"낙관 이르다"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 여행업계가 올해 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 계절적 비수기에 더해 미국과 이란 간 무력 충돌 여파로 유류할증료가 급등하면서 해외여행 수요가 위축된 영향이다.

업계에서는 여름 휴가철이 시작되는 3분기부터 수요가 점차 회복될 것으로 기대하고 있다. 다만 고환율과 지정학적 리스크 등 대외 변수가 여전히 많아 회복 속도가 더딜 수 있다는 관측도 나온다.

◆ 비수기에 유류할증료까지…여행업계 '울상'

30일 업계에 따르면 국내 주요 여행사의 2분기 실적은 부진할 것으로 전망된다. 계절적 비수기에 유류할증료 상승으로 해외여행 수요가 둔화된 데다, 단거리 노선 중심의 여행 수요가 늘면서 수익성이 악화됐기 때문이다.

여행업계 1위인 하나투어의 2분기 영업이익은 시장 전망치 기준 51억원으로, 지난해 같은 기간(96억원)보다 46.9% 감소할 것으로 예상된다. 모두투어 역시 2분기 영업이익이 지난해 26억원에서 올해 10억원으로 줄어들며, 반토막 이상 감소할 것으로 전망된다.

2분기는 여행업계의 대표적인 비수기다. 겨울 성수기가 마무리된 이후 여름 휴가철이 본격화되기 전까지 여행 수요가 일시적으로 둔화되는 시기이기 때문이다. 장기 연휴가 적고 학교 학사 일정이 이어지는 영향으로 해외 송출객이 감소하면서 여행사들의 실적도 통상 1분기와 3분기보다 부진한 모습을 보인다.

여기에 미국과 이란 간 분쟁으로 유류할증료까지 급등하면서 여행업계는 이중고를 겪고 있다. 유류할증료 인상분이 본격적으로 반영된 지난달부터 해외 송출객 수가 전년 동기 대비 감소한 데다, 이익률이 높은 장거리 노선 수요도 함께 위축되며 수익성에 직격탄을 맞았다는 분석이다.

김혜영 다올투자증권 연구원은 "유류할증료 상승분 반영 전이었던 4월은 송출객이 전년 대비 증가했으나 5월과 6월은 감소한 것으로 파악됐다"며 "송출객뿐만 아니라 이익률이 상대적으로 높은 유럽 및 미주 장거리 노선 수요가 감소하고 단거리 노선 수요가 증가하면서 영업이익률이 하락할 수밖에 없다"고 진단했다.

지인해 신한투자증권 연구원도 "지난 3월 미국과 이란의 전쟁으로 환율 변동과 유가가 급등하면서 유류할증료가 크게 올랐다"며 "4월까지 수요는 선방한 것으로 파악되지만, 5월과 6월 수요는 다소 밋밋해 향후 예약증감률은 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다.

◆ 유류할증료 내렸지만…여행업계 "아직 안심 이르다"

그나마 다행인 점은 최근 미국과 이란 간 무력 충돌이 휴전·긴장 완화 국면에 접어들면서 국제유가도 안정세를 보인다는 것이다. 이에 따라 여행 수요를 위축시켰던 유류할증료 부담도 점차 완화되고 있다.

여기에 3분기 여름 휴가철이 본격적으로 시작되면서 여행 수요 역시 회복세를 보일 것이라는 전망에 힘이 실리고 있다. 김혜영 연구원은 "7월 유류할증료는 19단계로 6월 27단계보다 크게 하락했으며 유가도 안정되고 있기 때문에 하반기부터 여행 수요가 회복될 것으로 보인다"고 말했다.

다만 업계 분위기는 여전히 신중하다. 이미 상반기 여행 수요가 위축된 데다 고환율과 유류할증료, 지정학적 리스크 등 대내외 불확실성이 지속되고 있어 지난해를 웃도는 실적을 기대하기는 쉽지 않다는 우려다.

한 여행업계 관계자는 "여행사는 여름 성수기인 3분기에 한 해 성적표가 사실상 결정된다고 볼 정도로 성수기 비중이 크다"며 "올해는 상반기 실적이 기대를 밑돌 것으로 예상되는 만큼 3분기에서 반등하지 못하면 연간 실적 방어도 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.

그러면서 "유가와 환율, 국제 정세 등 변수가 여전히 남아 있어 예년처럼 성수기 효과만 믿고 낙관하기는 어렵다"고 덧붙였다.

stpoemseok@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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