AXA손해보험, 여름 휴가철 맞아 차량 22개 항목 무상점검

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7월 1일부터 10월 31일까지 전국 SK스피드메이트 매장서 운영

엔진오일·배터리·타이어 등 점검…정비 할인 혜택도 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AXA손해보험(악사손보)이 여름 휴가철과 추석 연휴를 앞두고 장거리 운행 증가에 대비해 '하계 안심 차량 케어 서비스'를 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 서비스는 차량 안전점검과 정비 할인, 모바일 안전진단 리포트를 제공하는 고객 지원 프로그램이다. 엔진오일, 브레이크오일, 배터리, 타이어, 냉각수 등 차량 주요 부품을 포함해 총 22개 항목에 대한 무상 안전점검을 제공한다.

서비스는 오는 7월 1일부터 10월 31일까지 18주간 전국 SK스피드메이트 매장에서 진행된다. 악사손보 개인용 자동차보험 가입 고객이라면 가까운 SK스피드메이트 매장을 방문해 이용할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AXA손해보험(악사손보)이 여름 휴가철과 추석 연휴를 앞두고 장거리 운행 증가에 대비해 '하계 안심 차량 케어 서비스'를 운영한다고 30일 밝혔다. [사진=AXA손해보험] 2026.06.30 yunyun@newspim.com

악사손보는 기존에 SK스피드메이트와 함께 진행해 온 '차량 예방정비 및 안전점검 캠페인' 종료 다음 날부터 이번 서비스를 이어가면서 고객들이 차량 점검 서비스를 공백 없이 이용할 수 있도록 했다.

모바일 안전진단 리포트도 서비스 운영 기간에 맞춰 오는 10월 31일까지 연장 제공된다. 고객은 차량 점검 후 모바일 리포트를 통해 차량 상태를 확인하고 필요한 정비 항목을 관리할 수 있다.

올해는 정비 할인 혜택도 전년보다 확대했다. 국산차 일반 엔진오일 교환 할인 금액은 기존 2만5000원에서 3만원으로 늘렸고, 수입차 엔진오일 교환 할인율은 기존 25%에서 30%로 상향했다.

국산차 고객에게는 에어컨 필터 교환 및 살균 30%, 일반 에어컨 가스 충전 50% 할인 혜택을 제공한다. 수입차 고객은 에어컨 필터 교환 및 살균, 친환경 에어컨 가스 충전 시 각각 20% 할인을 받을 수 있다.

또 국산차의 경우 엔진오일 교환 시 새 와이퍼를 50% 할인된 가격으로 교체할 수 있으며, 차량 정비 고객에게는 차종과 관계없이 워셔액 보충 서비스를 무료로 제공한다.

임중수 악사손보 고객서비스본부장은 "차량 관리에서 가장 중요한 것은 문제가 발생한 이후의 수리보다 사전 점검과 예방"이라며 "특히 여름 휴가철과 추석 연휴에는 장거리 운행 등으로 차량에 부담이 커지는 만큼 정기적인 점검이 더욱 중요하다"고 말했다.

이어 "이번 하계 안심 차량 케어 서비스를 통해 고객들이 차량 상태를 미리 점검하고 다양한 정비 혜택도 함께 누리길 바란다"고 말했다.

yunyun@newspim.com