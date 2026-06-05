AXA손해보험, '환경의 날' 자원 재순환 캠페인 진행

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = AXA손해보험(악사손보)이 6월 5일 환경의 날을 기해 임직원이 참여하는 자원 재순환 캠페인을 시행한다고 밝혔다. 올해로 6회째를 맞이한 해당 캠페인은 지난 5월 8일 시작돼 오는 6월 12일까지 약 5주간 이어진다.

자원 재순환 캠페인은 매년 환경의 날 주간에 맞춰 전개해 온 악사손보의 사내 사회공헌 활동이다. 임직원들이 가정 내 유휴 물품이나 미사용 신제품을 밀알복지재단 산하 장애인 직업재활시설인 '굿윌스토어'에 기부하는 형태로 참여가 이뤄진다.

이번 캠페인은 AXA 그룹의 지속가능 전략 요소인 환경과 사람 가치를 반영해, 환경 보호 및 장애인의 사회 활동 지원을 목적으로 기획됐다. 물품 재사용을 통해 탄소 배출을 감축하고, 판매 수익금으로 장애인 근로자의 고용 안정과 자립을 돕는다는 취지다.

[사진=AXA손해보험]

특히 올해는 기부 참여율을 높이기 위해 캠페인 기간을 전년 대비 연장했다. 5월과 6월 중 공휴일을 활용해 임직원들이 물품을 정리하고 기증할 수 있도록 일정을 조정했으며, 글로벌 AXA 그룹의 사회공헌 주간인 'AXA Week for Good'과 연계해 진행된다.

악사손보는 다양한 근무 환경에 맞추어 전국 지점 및 사무실 내 수거 박스를 설치하는 한편, 자택에서 택배로도 발송할 수 있도록 접수 방식을 다변화했다. 아울러 물품 발송 과정에서 발생하는 택배 비용은 악사손보 측이 전액 기부금으로 후원한다. 해당 재원은 장애인 직업 재활과 고용 확대 등 근로자의 자립 지원에 활용될 예정이다.

악사손보 관계자는 "환경의 날을 기념해 매년 진행해 온 자원 재순환 활동이 임직원들의 참여로 6년째를 맞이했다"며 "향후에도 환경과 사회 구성원 모두에게 기여할 수 있는 실효성 있는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

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