한컴위드, 설치 없는 양자내성암호 웹 솔루션 출시

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드는 30일 웹통신 보호 솔루션을 출시했다
- 새 솔루션은 웹표준 기반 무설치로 PQC 적용했다
- 공공·금융 시장 겨냥해 공급 확대 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴위드가 별도 프로그램 설치 없이 양자컴퓨터 해킹 위협으로부터 웹 통신을 보호하는 '한컴 엑스에프웹'을 출시했다.
웹 표준 기반으로 설계된 이 솔루션은 EXE 방식의 보안 프로그램 설치가 필요 없다. 고객사의 기존 시스템 변경을 최소화하면서 웹 애플리케이션에 적용할 수 있다.
솔루션은 계층형 양자내성암호(PQC) 하이브리드 방식을 채택했다. 기존 TLS 보안 채널 위에 애플리케이션 계층의 PQC 암호 통신을 더하는 구조로 고객사들이 구축한 레거시 시스템의 복잡도와 노후화에 따른 시스템 오작동, 교체 비용 등의 부담을 줄이면서도 PQC 체계로 전환할 수 있다.
인증 암호화(AEAD) 기반의 데이터 무결성 검증 기술을 통해 파라미터 및 웹 위·변조 취약점을 방지한다. 사용자부터 서버까지 모든 데이터 전송 과정을 암호화해 위·변조 공격을 차단하고, 스크립트 난독화와 무결성 자가 검증 기술로 코드 분석 및 변조 시도에 대응한다.
송상엽 한컴위드 대표는 "무설치 보안 환경과 양자내성암호 전환은 공공·금융 시장에서 중요한 보안 과제로 부상하고 있다"며 "한컴위드는 암호 민첩성을 확보할 수 있는 맞춤형 솔루션을 기반으로 변화하는 보안 정책과 시장 흐름에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.
한컴위드는 정부의 설치형 보안 소프트웨어 단계적 제한 방침과 암호 체계 전환 요구에 맞춰 공공·금융 분야를 중심으로 공급을 확대할 계획이다.
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