폴라리스그룹, 싱가포르 상장사 'Polaris E&M'으로 사명 변경

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스그룹이 30일 SGX 상장사 사명을 Polaris E&M으로 변경했다
- Polaris E&M은 해외 영업·마케팅 전초기지로 AI 소프트웨어 글로벌 판로 개척에 나선다
- 폴라리스그룹은 책임 경영과 재무 건전성 유지로 신뢰 회복과 중장기 주주가치 제고에 주력한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스그룹이 싱가포르거래소(SGX) 상장사의 사명을 'Polaris E&M Limited'로 변경했다. 30일 임시주주총회에서 사명 변경안이 최종 의결됐다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 폴라리스그룹은 지난 3월 19일 그룹 내 5개 계열사가 연합해 기존 상장사인 '스팩맨 엔터테인먼트 그룹(SEG)' 지분 21.29%를 총 40억원에 취득했다. 이를 통해 최대주주 지위를 확보했으며, 이번 사명 변경으로 6월 30일부터 공식 사명이 'Polaris E&M Limited'로 전환됐다. E&M은 '엔터테인먼트와 마케팅'을 의미한다.
새롭게 출범하는 Polaris E&M은 폴라리스그룹의 해외 영업 및 마케팅 전초기지 역할을 한다. 기존 엔터테인먼트 사업 인프라에 그룹의 소프트웨어 및 인공지능(AI) 관련 제품의 글로벌 판로 개척 기능을 융합해 해외 사업 통합 운영에 따른 비용 절감과 효율성 극대화를 추진할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 인수는 인수 시점의 재무구조, 법적 상태, 상장 유지 현황, 향후 활용 가능한 플랫폼 가치 등을 기준으로 투자 여부를 판단했다"며 "과거의 사업 이력이나 시장 평가를 새롭게 출범하는 Polaris E&M의 현재 가치와 미래 방향성으로 단정하는 것은 적절하지 않다"고 밝혔다.
이어 "이번 Polaris E&M의 출범은 그룹의 글로벌 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "앞으로 전개될 단계별 성장 전략과 사업 진행 상황에 대해서는 한국과 싱가포르 양국 거래소의 공시 규정에 의거하여 국내외 투자자들에게 투명하고 순차적으로 공개할 계획"이라고 전했다.
한편, 폴라리스그룹 계열회사들은 이번 글로벌 거점 마련을 계기로 고부가가치 AI 소프트웨어 시장 개척을 가속화하는 한편, 책임 경영과 건전한 재무 구조 유지를 통해 시장의 신뢰를 회복하고 중장기적인 주주가치 제고를 위해 전사적 역량을 집중해 나갈 다짐이다.
nylee54@newspim.com