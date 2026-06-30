카카오, 로앤컴퍼니·하나금융티아이와 법률 전자 문서 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 30일 로앤컴퍼니·하나금융티아이와 협약했다.
- 카카오톡으로 법률 전자문서를 송수신하는 체계를 만든다.
- 3사는 법률 문서의 안전한 유통·보관을 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 로앤컴퍼니, 하나금융티아이와 손잡고 법률 분야 전자문서 서비스를 확대한다.
카카오는 30일 두 회사와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진하는 '2026년 국민 체감 모바일 전자증명 확산사업'을 계기로 마련됐다.
협약에 따라 카카오톡이 법률 전자문서의 송수신 채널 역할을 한다. 로앤컴퍼니의 법률 서비스 플랫폼 로톡에서 변호사가 작성한 문서는 카카오톡 전자문서를 통해 상대방에게 전달되며 관련 문서는 하나금융티아이의 공인전자문서센터에 보관된다.
카카오는 공인전자문서중계자 자격으로 사업을 주관하고 하나금융티아이는 공인전자문서센터 운영사로 참여한다. 3사는 법률 문서의 안전한 유통과 보관 체계를 구축할 계획이다.
이정범 카카오 지갑트라이브 리더는 "카카오톡 전자문서 서비스의 활용 영역을 법률 분야까지 확대하게 됐다"며 "법률 문서의 디지털 전환을 통해 안정적인 전자문서 이용 환경을 제공하겠다"고 말했다.
카카오는 현재 과학기술정보통신부가 지정한 공인전자문서중계자로서 공공·금융·민간 480여 개 기관에 전자문서 서비스를 제공하고 있다.
origin@newspim.com