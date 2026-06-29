카카오 노조, 연차 파업 돌입...카카오 "서비스 차질 없도록 할 것"

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성과급 이견 좁히지 못하고 2차 단체 행동



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합이 29일 로그 오프 투쟁에 나선다. 연차 사용 등을 통해 사측 업무에서 2차 단체 행동에 나선 것이다.

이날 업계에 따르면 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 전일 연차 또는 전일 오프를 사용하는 로그 오프 투쟁을 진행한다.

지난 10일 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)가 결의대회에 참여해 H스퀘어 광장에 모여 '임을 위한 행진곡'을 부르고 있다. [사진= 정승원 기자]

이는 지난 10일 4시간 동안 진행된 부분 파업에 이은 2차 단체 행동이다.

이번 집단 행동 법인은 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인이다.

카카오 노조에 따르면 5개 법인 노조 조합원의 숫자는 5000명 수준이다. 5개 법인 노조는 일제히 연차를 사용하며 사측을 압박한다는 계획이다.

노사 교섭은 재개됐지만 여전히 성과급 관련해 입장 차이를 좁히지 못하고 있다. 노조는 지난해 성과에 대한 보상 확대를 요구하고 있다.

영업이익과 연동된 성과급 지급과 함께 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급 산정에서 제외해야 한다는 입장이다. 이외에도 노조는 성과급제 개선, 계열사들의 고용안정 등을 사측에 요구하고 있다. 반면 카카오 측은 "영업이익 기준으로 고려할 때 노조가 요구하는 성과 보상안의 총 규모는 회사 경영에 큰 부담이 되는 수준"이라는 입장을 밝힌 바 있다.

카카오 측은 이번 2차 단체 행동으로 인해 카카오 서비스 차질이 발생하지 않도록 힘쓴다는 방침이다.

카카오 관계자는 "조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해 나갈 예정"이라며 "안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다. 카카오 서비스 운영에 영향이 없도록 노력할 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com