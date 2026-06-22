카카오, '테크포임팩트 캠퍼스' 성과 공유회 개최

6개 대학 학생 182명이 1학기 42개 프로젝트 완성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오 임팩트재단이 운영하는 '테크포임팩트 캠퍼스' 1학기 과정을 마쳤다. 단국대·서강대·이화여대·연세대·한양대·DGIST 등 6개 대학 182명의 학생이 참여해 42개의 프로젝트를 완성했다.

테크포임팩트 캠퍼스는 학생들이 현장을 방문해 사회문제를 정의하고 사회혁신조직과 협력해 기술로 해결하는 프로젝트형 정규 수업이다. 2023년 KAIST에서 시작했으며 현재까지 9개 대학에서 482명이 참여했다.

카카오 임팩트재단이 운영하는 '테크포임팩트 캠퍼스' 1학기 과정을 마쳤다. 단국대·서강대·이화여대·연세대·한양대·DGIST 등 6개 대학 182명의 학생이 참여해 42개의 프로젝트를 완성했다. [사진= 카카오]

학생들은 사회혁신조직 12곳과 카카오 현직 멘토 45명과 함께 지역소멸·마음건강·기후위기·사회적 포용 네 가지 주제로 프로젝트를 진행했다. 우수작으로는 이주민 학부모를 위한 AI 학교 알림장 앱 '나란히', 폐어망 업사이클링 관리 시스템 '넷로그', 여성 소비·감정 기록 앱 '오구오구' 등이 선정됐다.

수업은 사회혁신가와 카카오 현직 멘토가 함께 운영했다. 소셜벤처 창업가와 환경운동가 등 사회혁신가들은 현장의 맥락을 공유하며 학생들이 문제를 정의하도록 지원했고, 개발자와 기획자로 구성된 카카오 멘토들은 아이디어를 기술로 구체화하는 과정을 도왔다.

카카오 임팩트재단은 지난 4월 교육부, 한국대학교육협의회와 'AI 기본교육과정 개발 지원사업'을 공동 추진하기로 협약했다. 2학기에는 교육부 AI 기본교육과정 사업에 선정된 5개 대학을 포함해 13개 대학에서 테크포임팩트 캠퍼스를 운영할 예정이다.

류석영 카카오 임팩트재단 이사장은 "AI 시대 속 인재는 단순히 기술을 만드는 사람이 아닌, 현장에서 사용자를 만나 우리 사회가 해결해야 할 문제를 발견하고 기술로 풀어낼 수 있는 사람"이라며 "테크포임팩트 캠퍼스는 학생들이 사회혁신조직과 함께 현장을 탐색하며 실제 현장에서 문제가 풀려나가는 과정을 직접 경험하는 소중한 배움의 기회가 됐을 것"이라고 전했다.

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