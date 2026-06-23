카카오, 판매자용 '커머스 카탈로그 광고' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 23일 톡딜·선물하기 판매자 대상
- '커머스 카탈로그 광고'를 출시했다.
- 판매자는 상품 카탈로그를 카카오모먼트와
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 톡딜과 선물하기 판매자를 위한 신규 광고 상품 '커머스 카탈로그 광고'를 출시했다.
이 광고는 판매자가 보유한 상품 정보를 카카오 광고 플랫폼 '카카오모먼트'와 연동해 광고를 집행할 수 있다. 별도의 광고 소재 제작 없이 등록된 상품 정보를 활용해 카카오톡, 선물하기, 톡딜 등에 상품을 노출할 수 있다.
판매자는 카카오 판매자센터에서 상품 카탈로그를 광고 계정과 원클릭으로 연동해 광고를 시작할 수 있다. 카카오는 이용자의 상품 조회, 찜, 위시리스트 등 행동 데이터를 기반으로 광고 성과를 최적화하고 관심 고객에게 맞춤형 상품을 노출한다.
카카오는 9월 30일까지 카탈로그 연동과 광고 계정·비즈월렛 연동을 완료한 판매자에게 광고 집행에 사용할 수 있는 100만원(부가세 별도)의 비즈쿠폰을 제공한다.
카카오 관계자는 "커머스 카탈로그 광고는 판매자가 보유한 상품을 활용해 보다 손쉽게 광고를 운영할 수 있도록 지원하는 상품"이라며 "특히 톡딜을 이용하는 중소상공인 판매자들이 카카오 광고를 경험하고 고객 접점을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
origin@newspim.com