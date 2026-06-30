SKT, AI 영상 합성 기술 유럽 학회 채택

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카이스트와 공동 개발 '인서트애니웨어', 4D 장면 이해 기술 적용

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 카이스트와 공동 개발한 AI 영상 합성 기술이 유럽 컴퓨터 비전 학회(ECCV 2026)에 채택됐다.

'인서트애니웨어'라 불리는 이 기술은 영상 속 원하는 위치에 새로운 사물 이미지를 자연스럽게 삽입한다. 광고 영상에 제품을 배치하거나 촬영 완료된 콘텐츠에 소품이나 캐릭터를 추가하는 데 활용할 수 있다.

SK텔레콤이 카이스트와 공동 개발한 AI 영상 합성 기술이 유럽 컴퓨터 비전 학회(ECCV 2026)에 채택됐다. [사진= SK텔레콤]

기존 기술은 카메라가 움직이거나 다른 물체가 삽입된 사물을 가리는 장면에서 위치와 크기가 흔들리는 문제가 있었다. 또 가려져야 할 사물이 화면에 남거나 그림자와 반사가 제대로 표현되지 않는 한계가 있었다.

인서트애니웨어는 영상의 3차원 공간 구조에 시간 흐름을 반영하는 '4D 장면 이해 기술'을 적용해 이를 해결했다. 사용자가 한 장면에서 사물을 넣을 위치만 지정하면 AI가 해당 위치 정보를 전체 영상으로 자동 확장한다.

카메라 이동이나 새 사물이 다른 물체에 가려지는 상황에서도 위치와 형태를 안정적으로 유지하며 삽입된 사물 주변으로 그림자와 반사, 조명 효과가 자연스럽게 이어진다.

SKT는 이미 이 기술을 가상 간접광고 솔루션 '애드플럭스'에 적용했다. 방송 프로그램 '끝까지 간다 독박투어', '우리 지금 만나', '박장대소 - 부르면 언제든 콜' 등에 적용된 상태다. 관련 기술 특허 출원도 완료했다.

양승지 SKT 엔터프라이즈기술지원담당은 "이번 ECCV 2026 논문 채택은 SKT의 AI 영상 합성 기술이 세계적 무대에서 인정받은 성과"라며 "앞으로도 광고·미디어 분야에서 바로 활용할 수 있는 고품질 AI 영상 합성 기술을 지속 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

ECCV 2026은 9월 8일부터 12일까지 스웨덴 말뫼에서 개최된다.

origin@newspim.com