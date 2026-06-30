네이버페이 Npay 커넥트 가맹점 10만 개 돌파

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 30일 Npay 커넥트 가맹점 10만개를 돌파했다.
- 키워드 리뷰로 음식점·미용실·카페 리뷰가 크게 늘었다.
- 하반기 파리바게뜨 등 프랜차이즈로 도입을 확대한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'의 가맹점 수를 10만 개까지 늘렸다고 30일 밝혔다. 지난해 11월 출시 후 7개월 만의 성과로, 최근 3개월간 신규 설치 가맹점이 5만 2000개에 달했다.
Npay 커넥트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC·페이스사인 등 모든 결제수단을 지원한다. 네이버 플레이스와 연계해 리뷰·주문·쿠폰 등 서비스를 통합하며, 결제 직후 자동으로 연결되는 '키워드 리뷰' 기능이 가맹점주들의 호응을 얻고 있다.
도입 이후 상위 5개 가맹점의 리뷰 수는 음식점이 230%, 미용실이 157%, 카페·베이커리가 132% 증가했다. 영수증 없이 간편하게 리뷰를 작성할 수 있고 결제 시 쿠폰을 적용할 수 있다는 점이 고객의 즉각적인 피드백을 유도하는 것으로 분석된다.
업종별로는 음식점이 43.5%로 가장 높은 비중을 차지했고, 일반 소매점(14%), 카페·베이커리(10%), 뷰티(7.5%), 의료·약국(7%) 순이다. 지역별로는 서울·수도권이 43%, 경상권이 27%, 전라권이 12%를 차지했다.
안면 인식 결제 서비스 '페이스사인'에 대한 관심도 높아지고 있다. 지난 6월 5일 이해진 네이버 이사회 의장이 페이스사인으로 결제한 이후 한 주간 신규 얼굴 등록자 수는 직전 주 대비 193% 증가했고, 결제 건수와 금액은 각각 121%, 204% 상승했다.
네이버페이는 하반기 파리바게뜨를 시작으로 배스킨라빈스, 던킨, CJ푸드빌, 샤브올데이, T스테이션 등 프랜차이즈에서 Npay 커넥트를 도입할 예정이다. NICE정보통신, KICC, KIS정보통신 등 주요 밴(VAN)사와 제휴하고 있으며, 기존 포스(POS)기를 교체하지 않고도 연결해 사용할 수 있다.
romeok@newspim.com