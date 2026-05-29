네이버페이, 마카오 협업으로 해외QR결제 52% 증가

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 29일 마카오정부관광청과 협업해 해외QR결제 브랜드 필름을 공개했다
- 홍콩·마카오 등에서 네이버페이 해외QR결제액이 큰 폭으로 증가했고 가수 박진영이 출연한 브랜드 필름 3편을 29일부터 순차 공개한다
- 마카오·홍콩·중국 유니온페이 가맹점에서 8월 30일까지 결제액 조건 충족 시 10% 할인 프로모션을 진행한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이가 29일 마카오정부관광청과 협업한 해외QR결제 브랜드 필름을 공개했다.
네이버페이에 따르면 올해 1~4월 기준 홍콩·마카오 지역의 네이버페이 해외QR결제액은 전년 동기 대비 52% 증가했으며, 중국은 70% 증가했다.
마카오에서는 음식점, 카페, 편집숍 등에서 QR결제 활용이 확대되고 있다. 여행객들은 현지 환전 없이 결제하고 포인트까지 적립할 수 있다.
브랜드 필름은 총 3편으로, 가수 겸 배우 박진영이 출연했다. 마카오 관광 중 네이버페이로 결제하는 모습을 담았으며, 29일부터 패션·라이프스타일 매거진 코스모폴리탄 인스타그램을 통해 순차 공개된다.
현재 마카오 유니온페이 가맹점에서는 8월 30일까지 10% 즉시 할인 프로모션을 진행 중이다. 프로모션 시작 첫째 주의 주간 결제 금액과 건수는 직전 주 대비 각각 72%, 46% 증가했으며, 신규 사용자도 25% 증가했다.
6월 1일부터는 홍콩으로 확대한다. 홍콩·마카오 유니온페이 가맹점에서 각각 200홍콩달러, 200마카오파타카 이상 결제 시 10% 할인을 제공한다. 국가별 일 2회, 기간 내 5회씩 총 10회 적용된다. 중국에서도 6월 1일부터 10월 31일까지 유니온페이 가맹점에서 30위안 이상 결제 시 10% 할인 프로모션을 실시한다.
네이버페이 해외QR결제는 전 세계 72개국에서 이용 가능하며, Alipay+·유니온페이·GLN 가맹점에서 환전 없이 결제할 수 있다.
romeok@newspim.com