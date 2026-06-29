네이버페이, 인천공항 안면인식 출국 서비스 오픈

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 29일 인천공항 안면인식 출국서비스 스마트패스를 오픈했다고 밝혔다
- 네이버페이 앱에서 안면·여권·탑승권 등록 후 전용 줄과 일부 탑승게이트를 안면인식으로 통과할 수 있게 했다
- 네이버페이는 8월까지 스마트패스와 여권정보 등록 이용객에게 네이버페이 포인트 3000원을 지급하는 프로모션을 진행한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 인천국제공항의 안면인식 출국 서비스 '스마트패스'를 오픈했다고 29일 밝혔다.
스마트패스는 안면정보, 여권, 탑승권을 미리 등록하면 출국장과 탑승게이트를 안면인식으로 통과할 수 있는 서비스다. 네이버페이 앱에서 이용 가능하며, 만 7세 이상의 내국인이면 신청할 수 있다. 만 7~14세는 법정대리인의 동의가 필요하다.
기존에 네이버페이의 안면인식 인증 서비스 '페이스사인'을 등록한 사용자는 여권과 탑승권만 추가로 등록하면 된다. 초기 등록 후에는 출국 전 탑승권만 등록하면 서비스를 이용할 수 있다.
등록을 완료한 이용객은 인천국제공항 출국장 스마트패스 전용 줄과 대한항공, 아시아나항공, 에어서울, 이스타항공, 제주항공, 진에어 등 참여 항공사의 일부 탑승게이트에서 여권이나 탑승권을 꺼낼 필요 없이 안면인식으로 통과할 수 있다.
네이버페이는 8월까지 스마트패스와 여권정보를 등록하는 이용객에게 네이버페이 포인트 3000원을 지급하는 프로모션을 진행한다.
romeok@newspim.com