HLB파나진, AOC 핵심 특허 출원 및 정부 지원사업 선정

AI 핵심 요약beta
- HLB파나진이 30일 감마 변형 PNA 치료 조성물 특허를 출원하고 IP-R&D 전략지원사업에 선정됐다고 밝혔다.
- 감마-ACA 변형 PNA는 폐암 세포주에서 종양 유발 miR-221-3p를 억제하고 종양억제 유전자 p27 발현을 회복시키는 성능을 입증했다.
- HLB파나진은 PNA 설계·특허 전략을 고도화해 AOC 분야 기술 경쟁력을 확보하고 글로벌 플랫폼 사업화를 추진할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB파나진이 감마(γ) 변형 펩타이드 핵산(PNA) 기반 치료용 조성물에 대한 특허를 출원하고 정부 IP-R&D 전략지원사업에 선정됐다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 특허는 자체 개발한 PNA 플랫폼에 감마-아미노카르복실산(γ-ACA) 변형 기술을 적용한 것이 특징이다. 앞서 HLB파나진은 γ-ACA 변형 PNA가 폐암 세포주에서 종양 유발 마이크로RNA(miR-221-3p)를 효과적으로 억제하고 종양억제 유전자 CDKN1B(p27)의 발현을 회복시켰다는 연구 결과를 국제학술지 '커런트 이슈 인 몰레큘러 바이올로지'에 발표했다.
이번 특허 출원은 해당 연구 성과를 바탕으로 기술의 권리화를 추진하고 향후 치료제 개발 및 사업화 기반을 마련하기 위한 것이다. HLB파나진의 PNA 기반 페이로드 기술은 항체의 정밀 표적 기능과 핵산 치료제의 유전자 조절 기능을 결합한 항체-올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC)의 핵심 요소다.
기존 AOC 페이로드로 활용된 포스포로디아미데이트 모르폴리노 올리고머(PMO) 등은 화학 구조가 고정돼 있어 성능 개선에 한계가 있으나, γ-ACA 변형 기술은 PNA 골격 설계 단계에서부터 핵산과의 결합력과 유전자 발현 억제 효율을 높일 수 있도록 설계돼 기존 페이로드와 차별화된 성능 구현이 가능하다.
HLB파나진은 한국특허전략개발원이 추진하는 '2026년 하반기 3차 IP-R&D 전략지원사업'에도 선정됐다. 이 사업은 변형 펩타이드 핵산-항체 접합체(Antibody-modified PNA Conjugate) 개발 관련 특허 전략 수립을 지원하는 내용으로, 선행특허 분석을 통한 침해 리스크 회피 전략, 원천특허 창출 전략, 경쟁사 동향 분석을 통한 R&D 방향 제시 등이 포함된다.
HLB파나진 관계자는 "PNA 골격 설계 역량과 특허 전략을 지속적으로 고도화해 차세대 모달리티로 주목받는 AOC 분야에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장을 겨냥한 플랫폼 사업화 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com