[인사] 국민체육진흥공단

AI 핵심 요약beta
- 공단이 29일 본부장·실장·팀장 전보와 승진 인사를 단행했다.
- 경륜경정총괄본부와 공단본부, 한국스포츠과학원에 인사가 배치됐다.
- 최우녕·성욱제·최규철 등 주요 보직자가 새로 임명됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 본부장 전보
[경륜경정총괄본부]
▲ 경륜경정총괄본부장 직무대리 최우녕
[공단본부]
▲ 경영혁신본부장 성욱제 ▲ 스포츠진흥본부장 최규철 ▲ 스포츠컬처본부장 정철락
◇ 실장 전보
[공단본부]
▲ 스포츠인재실장 오정식 ▲ 투표권사업실장 김정훈 ▲ 투표권건전화실장 이도엽 ▲ 레거시사업실장 강기원 ▲ 파크텔사업실장 유은철
[경륜경정총괄본부]
▲ 건전홍보실장 이민수 ▲ 사업서비스실장 김홍규 ▲ 관악지사장 김미숙 ▲ 시흥지사장 김한용 ▲ 동대문지사장 고반석 ▲ 경정경주실장 백성봉
[한국스포츠과학원]
▲ 연구기획지원실장 임은경 ▲ 스포츠산업연구실장 김민수
◇ 팀장 승진
[공단본부]
▲ ESG경영팀장 안효진 ▲ 인재개발팀장 우성희 ▲ 체육인공제사업팀장 홍규식 ▲ 부정거래대응팀장 민정미
◇ 팀장 전보
[공단본부]
▲ 안전경영팀장 김동배 ▲ 유물연구팀장 한은경 ▲ 재무관리팀장 신상훈 ▲ 체육인복지팀장 장경설 ▲ 국민체력사업팀장 김대원 ▲ 스포츠인재육성팀장 이은화 ▲ 지도자관리팀장 김혜경 ▲ 스포츠시설팀장 송재중 ▲ 산업진흥팀장 김주필 ▲ 기술혁신팀장 신혜정 ▲ 지역성장지원팀장 정종태 ▲ 글로벌성장지원팀장 김진세 ▲ 관리팀장 김은영
[경륜경정총괄본부]
▲ 재무회계팀장 허선호 ▲ 안전지원팀장 변성천 ▲ 공정팀장 류기범 ▲ 영업총괄팀장 박남수 ▲ 경륜서비스팀장 진기륜 ▲ 경정서비스팀장 이영규 ▲ 부천지사장 신민우 ▲ 경륜선수지원팀장 구승모 ▲ 장비운영팀장 정은주