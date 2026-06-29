크래프톤, 2025년 지속가능경영보고서 발간...ESG 프레임워크 공개

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데이터 보안·이용자 보호 등 4대 중대 이슈 도출

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 2025년 지속가능경영보고서를 발간했다. 게임업 특성을 반영한 'ESG 프레임워크'를 공개하고 글로벌 공시 기준에 따라 4대 중대 이슈를 도출했다.

보고서는 '모든 경험에 책임을 담는다'는 ESG 방향성 아래 게임 경험 전반에 책임의 기준을 세우겠다는 의지를 담았다.

크래프톤이 2025년 지속가능경영보고서를 발간했다. 게임업 특성을 반영한 'ESG 프레임워크'를 공개하고 글로벌 공시 기준에 따라 4대 중대 이슈를 도출했다. [사진= 크래프톤]

크래프톤이 만드는 모든 경험이 지속가능한 기반 위에서 시작되고 이용자들의 상호작용 속에서 완성되며 기술을 통해 확장된다는 핵심 메시지를 중심으로 구성됐다.

ESG 프레임워크는 3대 축으로 이뤄졌다. '지속가능한 인프라' 영역에서는 친환경 신사옥 설계와 약 9000개 규모의 클라우드 기반 운영 체계를 소개했다.

'신뢰할 수 있는 퍼블리싱' 영역에서는 242개국 글로벌 서비스를 바탕으로 책임 있는 운영 기준을 반영했다. PUBG 자체 안티치트 시스템 고도화를 통한 2025년 약 795만 개 부정행위 계정 제재, 미성년자 보호, 콘텐츠 모더레이션 등 신뢰 및 안전 체계가 포함된다.

'책임 있는 AI' 영역에서는 글로벌 데이터 보호 체계와 AI Safety 협의체, ESG위원회 점검 체계로 구성된 거버넌스를 통해 AI 활용 원칙을 제시했다.

크래프톤은 중대성 평가를 통해 데이터 보안 및 개인정보보호, 이용자 보호 및 커뮤니티 안전, 핵심 인재 및 역량, AI 기반 게임 및 신사업 혁신 등 4대 중대 이슈를 도출했다.

각 이슈에 대해 환경·사회적 영향과 재무적 영향을 함께 검토하고 사업·운영 맥락에 맞춘 대응 전략과 관리 방향을 중심으로 내용을 체계화했다.

크래프톤 관계자는 "게임업의 본질과 글로벌 서비스 운영 경험을 바탕으로 ESG를 어떻게 관리해 나갈 것인지를 체계적으로 정리한 결과물"이라며 "이용자가 마주하는 모든 경험에 책임의 기준을 세운다는 원칙 아래 이해관계자와의 신뢰를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com