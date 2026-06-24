김창한 크래프톤 대표, AWS 경영진과 회동...AI 인프라 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 김창한 대표가 24일 시애틀에서
- AWS CEO 맷 가먼과 클라우드·AI 협력 논의했다
- 양측은 크래프톤 AI 비전과 클라우드·AI 인프라가
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 김창한 크래프톤 대표가 아마존웹서비스(AWS) 경영진을 만나 클라우드와 인공지능(AI) 인프라 협력 방안을 논의했다.
크래프톤은 24일 링크드인 포스트를 통해 김 대표가 미국 시애틀에서 맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)를 만났다고 밝혔다.
양측은 크래프톤의 AI 비전, 그리고 클라우드와 AI 인프라가 크래프톤의 기술 개발에 어떻게 힘을 더할 수 있을지 가능성을 논의했다.
또한 휴머노이드 로보틱스, 그리고 AI·시뮬레이션 역량을 현실 세계로 확장하는 가능성도 함께 모색했다.
양사는 이번 회동을 시작으로 AI 분야에서의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.
크래프톤 관계자는 "이번 만남에서 크래프톤의 AI 연구개발과 AWS의 클라우드·AI 인프라 역량을 중심으로 협력 가능성에 대해 의견을 나눴다"며 "향후 관련 논의를 이어갈 예정"이라고 말했다
origin@newspim.com