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[종목+] 파두, 실적 회복에 주가도 4배…"Gen6 시장 대응 준비"

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AI 핵심 요약

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  • 파두가 29일 AI 데이터센터 투자 확대 속에 실적 회복과 주가 4배 상승으로 코스닥 시총 18위를 기록했다.
  • 상반기 PCIe Gen6 SSD 컨트롤러 개발 완료와 Gen7 선행 개발, 3000억원대 누적 신규 수주로 매출·수익성이 개선되고 있다.
  • 올해 1분기 흑자 전환과 eSSD 수요 확대에도 불구하고 상장 당시 매출 부풀리기 의혹 관련 자본시장법 위반 재판이 경영 불확실성으로 남아 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

Gen6 SSD 컨트롤러 "시장 개화 시점 맞춰 나설 계획"
해외 낸드 협업 본격화..."하반기 실적 더욱 개선"
최근 코스닥 시총 10위까지…현재 4조원대 유지
1분기 흑자 전환...실적 개선 속 사법 리스크는 변수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두(FADU)가 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대를 발판으로 실적 회복에 속도를 내고 있다. 글로벌 고객사 확대와 차세대 제품 개발을 기반으로 성장세를 이어가면서 거래 재개 이후 주가는 약 4배 상승했다. 이달 한때 코스닥 시가총액 10위까지 올랐으며, 현재는 시가총액 4조원대로 코스닥 18위를 기록하고 있다.

특히 파두는 올해 상반기 차세대 PCIe Gen6(6세대) SSD 컨트롤러 개발을 완료하며 AI 데이터센터 시장 공략에 속도를 내고 있다. Gen6는 기존 Gen5 대비 두 배 이상의 대역폭을 지원하는 차세대 인터페이스로, 초고속 데이터 처리와 대용량 저장이 필요한 AI 서버에 최적화된 제품이다. 회사는 Gen6 개발을 마친 데 이어 차세대 Gen7 선행 개발에도 착수했다.

파두 관계자는 29일 "개발을 완료한 PCIe Gen6 SSD 컨트롤러는 시장 수요에 대응할 준비를 마친 상태"라며 "시장 개화 시점에 맞춰 고객사 공급에 나설 계획"이라고 말했다. 이어 "기존 제품은 해외 낸드 업체와의 협업이 본격화되면서 매출 증가가 가시화되고 있다"며 "하반기는 상반기보다 실적이 더 개선될 것으로 예상한다"고 말했다.

또한 그는 "파두의 SSD 컨트롤러는 특정 낸드 업체에 종속되지 않고 다양한 낸드플래시에 대응할 수 있는 것이 강점"이라며 "신규 하이퍼스케일러 고객 확보는 지속적으로 추진하고 있다"고 설명했다.

파두 사옥 전경. [사진=파두]

기술 경쟁력은 수주 증가로 이어지고 있다. 지난해 메모리 업황 둔화로 이연됐던 PCIe Gen5 기반 컨트롤러 주문이 재개된 데 이어 해외 낸드 업체와의 협업도 본격화되면서 수주가 빠르게 늘고 있다. 회사에 따르면 6월 기준 누적 신규 수주 규모는 3000억원을 넘어섰으며, 기존 장기 공급계약 외에도 신규 고객사들과 공급 협의를 진행 중이다.

신규 수주는 실제 공급계약으로도 이어졌다. 파두는 지난해 12월 해외 낸드플래시 제조사와 기업용 SSD 컨트롤러 공급계약을 체결한 데 이어 올해 2월 204억원, 3월 227억원과 101억원 규모 계약을 잇달아 공시했다. 이후 계약 변경을 통해 계약 규모는 465억원으로 확대됐으며, 5월에는 대만 Macnica Galaxy와 103억원 규모 SSD 공급계약을 체결하는 등 고객 기반을 넓혔다.

파두는 기업용 SSD 컨트롤러를 자체 설계하는 팹리스 기업이다. SSD 컨트롤러는 낸드플래시와 중앙처리장치(CPU) 사이에서 데이터 입출력을 제어하는 핵심 반도체로 저장장치의 성능과 안정성, 전력 효율을 좌우한다. 현재 PCIe Gen5 기반 데이터센터용 SSD 컨트롤러와 NVMe SSD를 양산하고 있으며, 데이터센터용 전력관리반도체(PMIC)와 전력손실보호(PLP) IC 등으로 AI 데이터센터용 반도체 포트폴리오도 확대하고 있다.

사업 구조 변화는 매출에서도 나타나고 있다. 올해 1분기 SSD 컨트롤러 매출은 479억원으로 전체 매출의 80.4%를 차지했다. 컨트롤러 매출 비중은 2024년 55.0%에서 지난해 69.4%, 올해 1분기 80.4%까지 확대된 반면 SSD 완제품 비중은 같은 기간 41.9%에서 20.1%, 16.6%로 낮아졌다. 수익성이 높은 컨트롤러 중심으로 매출 구조가 재편되면서 수익성 개선 기반도 강화되고 있다는 평가다.

2023년 기술특례로 코스닥에 상장한 파두는 매출이 2023년 225억원, 2024년 435억원, 지난해 924억원으로 꾸준히 증가했다. 영업손실은 각각 586억원, 906억원, 655억원을 기록했지만 올해 1분기에는 매출 595억원으로 지난해 연간 매출의 약 64%를 한 분기 만에 달성했고, 영업이익 77억원을 기록하며 흑자 전환했다. 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스는 올해 매출 3015억원, 영업이익 448억원을 기록하며 연간 기준 흑자 전환할 것으로 전망했다.

사업 확대와 실적 개선 기대가 반영되면서 주가도 가파른 상승세를 나타냈다. 상장 적격성 실질심사로 지난해 12월 19일부터 올해 2월 2일까지 거래가 정지됐던 파두는 거래 재개 직전 2만1250원에서 2월 5만원대, 3월 6만원대, 4월 8만원대로 상승한 데 이어 5월에는 장중 10만원을 돌파하며 코스닥 시가총액 10위까지 올라섰다. 최근 8만원 후반대로 조정을 받았지만, 시가총액은 29일 기준 4조2933억원으로 코스닥 18위를 기록했다.

류영호 NH투자증권 연구원은 "AI 추론 시장 확대와 함께 기업용 SSD(eSSD) 채택이 늘고 있다"며 "HBM뿐 아니라 일반 메모리 수요도 증가하는 가운데 공급 업체가 제한적인 만큼 파두의 경쟁력은 더욱 부각될 것"이라고 분석했다.

한편 파두는 상장 당시 매출 전망을 부풀렸다는 의혹과 관련해 자본시장법 위반 혐의로 재판이 진행 중이다. 검찰은 지난해 12월 남이현 대표 등 경영진 3명과 법인을 불구속 기소했으며, 지난 18일 첫 공판이 열렸다. 실적 개선과 사업 확대가 이어지고 있는 가운데 해당 재판의 진행 경과는 회사의 경영 불확실성 요인 가운데 하나로 남아 있다.

nylee54@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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