KB라이프 희망드림봉사단, 아동보호시설 찾아 돌봄 나눔 활동 전개

AI 핵심 요약beta
- KB라이프 희망드림봉사단은 26일 삼동보이스타운에서 아동들과 쿠킹 클래스를 진행했다고 29일 밝혔다다
- 봉사단과 아동은 1대1로 케이크를 만들고 시설 내 모든 아동에게 완성 케이크를 전달했다다
- 쿠킹 클래스 후 학용품·물놀이용품을 선물하며 지난해에 이어 지속적인 돌봄 중심 사회공헌을 약속했다다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB라이프 희망드림봉사단은 지난 26일 아동보호·양육시설인 삼동보이스타운을 방문해 아동들과 함께하는 쿠킹 클래스를 진행했다고 29일 밝혔다.
이번 활동은 아동들의 정서적 교류를 돕고 임직원과의 소통 기회를 마련하고자 기획됐다. 행사에는 봉사단 임직원 16명과 아동 17명이 참여해 1대 1로 짝을 이뤄 케이크를 만들었다. 완성된 케이크는 이날 체험에 참여한 아동뿐만 아니라 삼동보이스타운에 거주 중인 아동 전원에게 전달됐다.
특히 이번 활동은 지난해에 이어 다시 이어진 만남이라는 점에서 더욱 의미를 더했다. KB라이프 희망드림봉사단은 2025년 여름에도 삼동보이스타운 아동들과 아쿠아리움 체험활동을 진행한 바 있으며, 일회성 지원을 넘어 지속적인 교류를 이어가고 있다.
쿠킹 클래스가 종료된 후에는 아동들이 사전에 희망한 학용품과 여름철 물놀이용품 등의 선물을 전달하는 시간이 이어졌다. 봉사단원들은 준비한 물품과 함께 응원의 메시지를 전달하며 일상적인 돌봄의 가치를 공유했다.
KB라이프 관계자는 "지난해에 함께했 아이들을 다시 만나 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었다"며 "향후에도 포용금융의 가치를 바탕으로 아이들과 함께 성장하는 돌봄 중심의 사회공헌 활동을 이어가겠다"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com