KB라이프, CEO 고객 상담 Day 개최…현장 목소리 청취

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 지난 23일 서울 KB라이프타워 고객플라자에서 'CEO 고객 상담 Day'를 열고 고객 의견을 직접 듣는 현장 소통 행사를 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 고객이 금융서비스 이용 과정에서 느끼는 불편 사항과 개선 의견을 소비자보호 경영에 반영하기 위해 마련됐다. 정문철 KB라이프 사장이 직접 고객 상담 현장을 찾아 고객 경험 개선 과제를 살폈다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 정문철 KB라이프 대표이사(왼쪽)가 지난 23일 KB라이프타워 고객플라자에서 고객과 상담하며 의견을 청취하고 있다. [사진=KB라이프] 2026.06.24 yunyun@newspim.com

이날 정 사장은 고객플라자를 방문한 고객과 상담을 진행하며 보험 서비스 이용 과정에서의 경험과 의견을 들었다. 고령 금융소비자 전용 창구 운영 현황도 점검하고, 고객 입장에서 불편이 발생할 수 있는 부분을 확인했다.

상담 과정에서는 보험증권 발행 절차, 종이 약관 제공 서비스, 고객 안내 체계 등 고객 접점에서 체감할 수 있는 주제들이 논의됐다. KB라이프는 이날 접수한 의견을 유관 부서와 공유하고 서비스 개선 과제 발굴과 소비자보호 활동에 활용할 계획이다.

정문철 KB라이프 사장은 "고객의 목소리는 가장 중요한 경영의 출발점이자 회사가 나아갈 방향을 알려주는 소중한 나침반"이라며 "고객의 의견 하나하나를 단순한 건의사항으로 받아들이는 데 그치지 않고 고객이 실제로 체감할 수 있는 변화와 서비스 개선으로 연결해 나가겠다"고 말했다.

한편 KB라이프는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 조사에서 우수 콜센터로 선정됐다. KB라이프는 앞으로도 고객 의견을 반영한 서비스 개선과 소비자보호 활동을 이어갈 방침이다.

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