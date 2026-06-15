KB라이프, 시니어 리포트 발간…"시니어 주거시설 입주 후 만족도 높아"

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 시니어 주거시설 입주 경험과 삶의 변화를 분석한 '2026 KB라이프 시니어 리포트'를 발간했다고 15일 밝혔다.

올해 처음 발간된 이번 리포트는 초고령사회 진입으로 시니어 주거에 대한 관심이 높아지는 가운데, 실제 입주민의 경험을 통해 시니어 주거시설이 노년기 삶에 어떤 의미를 갖는지 살펴보기 위해 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프는 시니어 주거시설 입주 경험과 삶의 변화를 분석한 '2026 KB라이프 시니어 리포트'를 발간했다고 15일 밝혔다. [사진=KB라이프] 2026.06.15 yunyun@newspim.com

보고서는 KB라이프와 서울대학교 생활과학대학이 공동으로 수행한 연구 결과를 바탕으로 작성됐다. KB골든라이프케어 종로평창카운티 입주민을 대상으로 한 심층 인터뷰와 포커스그룹 인터뷰, 설문조사 결과를 종합 분석했다.

분석 결과 시니어 주거시설 입주는 단순한 거주지 이동이 아니라 노년기 삶을 재구성하는 전환 과정으로 나타났다. 입주민들은 배우자와의 사별, 건강 변화, 은퇴 등 생애 전환기를 계기로 안전한 생활환경과 건강관리, 사회적 교류의 필요성을 느꼈고, 이 같은 요인이 복합적으로 작용해 입주를 결정한 것으로 조사됐다.

입주 이후에는 규칙적이고 안정적인 생활 패턴이 형성됐다. 입주민의 하루는 여가 및 취미 활동 34.7%, 식사 및 간식 29.5%, 건강관리 및 운동 23.2%를 중심으로 구성됐다. 조사 참여자의 94.7%는 이웃과 함께 식사하거나 개인적인 대화를 나누는 등 공동체 문화를 경험하고 있는 것으로 나타났다.

삶의 만족도는 5점 만점 기준 평균 4.11점으로 조사됐다. 행복감과 흥미로움 등 긍정적 감정은 높게 나타난 반면 스트레스와 지루함 등 부정적 감정은 낮게 나타났다.

가족관계에도 긍정적인 변화가 확인됐다. 입주민들은 자녀에게 부담을 주고 싶지 않다는 이유로 입주를 고려하는 경우가 많았으며, 입주 이후에는 돌봄 부담에 대한 걱정이 줄면서 가족 간 관계가 돌봄 중심에서 정서적 교류 중심으로 변화한 것으로 나타났다.

이번 연구는 시니어 주거시설이 단순한 주거 공간을 넘어 건강한 일상과 사회적 관계 형성을 지원하는 생활 기반으로 기능할 수 있음을 보여준다. 초고령사회에서 노년기 주거 선택이 삶의 질을 결정하는 중요한 요소가 될 수 있다는 점도 시사한다.

KB라이프 관계자는 "이번 리포트는 실제 입주민들의 경험을 통해 시니어 주거시설이 노년기 삶에 어떤 의미를 갖는지 살펴봤다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 초고령사회에 대응해 시니어 고객의 행복한 노후를 지원할 수 있는 연구와 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com