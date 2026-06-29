정동영, 임진강 유역 수해 방지 대응체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 정동영 통일부 장관이 29일 임진강 유역에서 수해 방지 시설을 점검했다
- 임진강을 남북 공유하천으로 규정하고 협력·공동 관리 필요성을 강조했다
- 남북·국제기구 연계 다자 협력으로 기후위기 재난 대응 시스템 구축을 추진하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 29일 경기도 연천군 임진강 유역을 찾아 수해 방지 시설을 점검하고 남북 공유하천 협력의 필요성을 강조했다.
정 장관은 이날 기후에너지환경부·수자원공사·25사단 등 유관기관 관계자들과 함께 군남홍수조절지·필승교 등을 방문했다. 통일부는 여름철 집중호우에 대비해 현장 대응 태세를 확인하고 유관기관 간 협조 관계를 강화하기 위해 이번 방문을 마련했다고 밝혔다.
임진강은 남북 공유하천으로 댐 방류 사전통보, 기상·수문자료 교환 등 남북 간 협력과 공동 관리가 필요한 지역이다.
정 장관은 현장에서 "국가 간 공유하천 협력은 국제사회에서 가장 보편적인 협력 분야이자 북한도 중국·러시아 등 주변국과 이미 협력하고 있는 분야"라고 말했다.
이어 "남북도 공유하천을 적대와 대결의 공간이 아닌 서로 소통하고 신뢰를 쌓아나가는 평화와 공존의 협력 공간으로 변화시켜 나가야 한다"며 "남북 양자 협력과 국제기구를 연계한 다자간 협력을 통해 기후위기 재해·재난 대응시스템 구축을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
통일부는 앞으로도 필승교 수위 등을 지속적으로 관찰하며 24시간 감시태세를 유지하겠다고 했다.
hyun9@newspim.com