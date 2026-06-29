경기도교육청북부유아체험교육원·한국도자재단, 유아 체험교육 협력

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29일 지역 문화자원 활용한 유아 체험교육 활성화 업무협약 체결



[이천=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청북부유아체험교육원이 지역 문화자원을 활용한 유아 체험교육을 활성화하기 위해 한국도자재단과 손을 잡았다.

한국도자재단에서 열린 업무협약식에서 배미란 경기도교육청북부유아체험교육원장과 류인권 한국도자재단 대표이사 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.[사진= 경기도교육청]

북부유아체험교육원은 29일 한국도자재단에서 배미란 원장과 류인권 대표이사 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 '지역연계체험 운영 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 우수한 교육·문화 인프라를 바탕으로 지속 가능한 교육협력 체계를 구축하고 도자문화 자원을 활용해 유아들에게 폭넓은 문화예술 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 ▲유아 및 가족 대상 문화예술 체험교육 프로그램 공동 기획·운영 ▲한국도자재단 체험교육 자원의 활용 및 지원 ▲도자문화 기반 체험·놀이 중심 교육활동 개발 및 운영 ▲프로그램 홍보 및 사업 운영 협력 등이다.

양 기관은 경기도를 대표하는 자산인 도자문화를 유아의 눈높이에 맞게 교육적으로 재해석할 예정이다. 이를 통해 유아들이 자신이 살아가는 지역의 역사와 문화를 보다 친숙하고 자연스럽게 경험할 수 있도록 다각적인 협력을 이어갈 계획이다.

배미란 원장은 "지역사회가 보유한 우수한 문화자원은 유아들에게 소중한 배움의 자산이 된다"라며 "우리 아이들이 고장의 문화와 예술을 직접 경험하며 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

도교육청북부유아체험교육원은 이번 협약을 계기로 지역 인프라와 연계한 유아 체험 프로그램을 더욱 내실 있게 운영해 나갈 방침이다.

beignn@newspim.com