밀양시, 청소년 요금 무료화·교통체계 개편 추진…10월부터 시범운행

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시내·읍면 노선 재정비·청소년 무료 요금화

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 시내·읍면 노선 재정비와 청소년 요금 무료화를 포함한 버스 노선체계 전면 개편 작업에 속도를 내고 있다.

시는 29일 시청 소회의실에서 시 관계자와 시민대표, 운수업체 관계자가 참석한 가운데 '밀양시 버스 노선체계 개편용역 최종보고회'를 개최했다고 밝혔다.

29일 경남 밀양시청 소회의실에서 열린 '밀양시 버스 노선체계 개편용역 최종보고회'[사진=밀양시] 2026.06.29

이번 보고회는 버스 노선 중복을 줄이고 도시 교통 환경 변화에 맞는 밀양형 통합 대중교통 체계를 마련하기 위해서다.

시가 제시한 개편안은 5가지 과제로 정리됐다. 시내권역 순환노선 신설, 알기 쉬운 번호체계 도입, 만 6세~18세 어린이·청소년 버스 요금 무료화, 1시간 이내 1회 무료 환승 시스템 도입, AI 기반 수요응답형 교통체계(DRT) 운영 등이 골자다.

시내권역에는 이동 편의를 높이기 위한 순환노선을 도입한다. 읍면 지역은 중복 노선을 통합해 운영 효율성을 높이기로 했다. 노선 번호도 이용자 관점에서 손질한다. 시내지역은 숫자 체계로 일원화하고 읍면지역은 거점 지역명을 활용해 노선 번호만으로도 목적지 방향을 가늠할 수 있도록 한다는 계획이다.

교통복지 강화도 포함됐다. 시는 만 6세부터 18세까지 어린이·청소년을 대상으로 버스 요금 무료화를 시행해 가계 부담을 덜고 이동권을 확대하기로 했다. 1시간 이내 1회 무료 환승 제도를 도입해 실제 교통비 경감 효과를 높이겠다는 방침이다.

미래 교통 대응을 위해 수요응답형 교통체계도 도입한다. 시는 2027년 하반기 차세대 AI 기반 수요응답형 대중교통(DRT)을 도입해 기존 노선이 닿지 않는 지역의 이동 불편을 줄이고 단계적으로 지능형 교통 서비스를 확대할 계획이다.

시는 이번 최종보고회 결과를 반영해 세부 실행계획을 마련한 뒤 오는 10월 1일부터 시범운행에 들어간다. 시범운행 기간 주민 불편 사항을 점검·보완해 2027년 1월 1일부터 개편 노선을 전면 시행할 예정이다.

안병구 시장은 "이번 개편이 시민이 체감할 수 있는 교통 편의 개선에 초점을 맞췄다"면서 "시행 전 충분한 점검과 안내로 혼란을 줄이고 밀양형 대중교통 체계를 단계적으로 정착시키겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com