학교복합시설 2차 공모…인구감소지역 사업비 최대 80% 지원

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교육부 7월 20일부터 다음 달 11일까지 접수

돌봄·어린이집·AI 시설 연계 땐 10%p 가산

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 전국 지방자치단체와 교육청을 대상으로 '2026년 제2차 학교복합시설 공모사업'을 공고한다고 30일 밝혔다.

학교복합시설 사업은 교육청과 학교 지방자치단체가 함께 학교 또는 폐교에 학생과 지역주민이 이용할 수 있는 교육·체육·문화·복지·평생교육 시설을 설치하는 사업이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 공모 접수는 다음 달 20일부터 8월 11일까지 진행된다. 심사는 8월 18일 예정이며 선정 결과는 같은 달 21일 통보될 예정이다. 앞서 교육부는 올해 4월 1차 공모를 통해 대전 서구 충남 천안 경기 성남 경기 의정부 광주 광산구 등 5개 사업을 선정했다.

교육부는 올해부터 지역 여건과 건축 유형에 따른 재정 지원 비율을 높였다. 인구감소 관심지역과 농산어촌의 경우 총사업비의 70%까지 지원한다. 기존 학교시설을 구조변경하는 리모델링 사업은 60%를 지원한다.

온동네 초등돌봄·교육 국공립 어린이집 확충 자기주도 학습센터 인공지능(AI) 교육 관련 시설 등 교육 분야 국정과제와 연계한 사업에는 지원 비율을 10%포인트 가산한다. 이에 따라 인구감소 관심지역과 농산어촌 사업은 최대 80%까지 지원받을 수 있다.

교육부는 이번 지원 비율 상향이 지자체 대응투자 부담을 낮추고 중소규모 사업 참여를 넓히는 효과를 낼 것으로 보고 있다. 기존 학교의 유휴공간 활용을 유도하기 위해 리모델링 유형도 신설했다. 특별교실을 복합시설 공간으로 전환하면서 재배치 비용이 필요한 경우 실당 3000만원을 추가 반영한다.

공모 준비를 돕기 위한 지원 체계도 운영된다. 교육부는 다음 달 7일 청주 오스코에서 전체 설명회를 열고 경기 경남 광주 등 권역별 설명회를 이어갈 예정이다. 한국교육개발원 사전 상담을 통해 사업 요건 검토와 응모 서류 작성도 지원한다.

학교복합시설 공모사업은 2023년부터 2026년 1차까지 총 104개가 선정됐다. 이 가운데 농산어촌 사업은 52개 인구감소지역 사업은 35개다. 용도별로는 체육관 52개 평생교육시설 52개 돌봄시설 49개 수영장 34개 자기주도학습시설 30개 등이 포함됐다.

장홍재 교육부 학교정책실장은 "학교가 학생 학부모 교직원과 더불어 지역 주민과 상생하는 공동체의 공간으로 변화하고 있다"며 "학생과 주민 모두가 만족할 수 있는 학교복합시설을 전국에 확산하기 위해 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com