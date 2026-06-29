GH, 신입 직원 가족 초청 '페밀리데이' 성료

AI 핵심 요약beta
- GH는 29일 수원 본사에서 신입직원 가족초청 행사를 진행했다
- 사옥 라운딩·플라워 클래스·힐링음악회로 업무환경과 조직문화를 체험했다
- GH는 가족친화 활동을 확대해 행복한 일터와 저출생 문제 해결에 기여하겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 수원 광교 본사 사옥에서 신입직원들과 가족들이 함께하는 'GH 패밀리데이 : 신입직원 가족초청편'을 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.
올 상반기 입사한 신입직원들과 부모 등 가족 130여 명이 참여한 가운데 진행된 이번 행사는 GH 업무환경과 조직문화를 직접 체험하면서 일·가정 균형을 함께 모색하고 보다 행복한 일터를 만들기 위해 마련됐다.
행사 첫 순서인 사옥 탐방(라운딩)에서는 신입직원과 가족들이 사옥 곳곳을 둘러보며 GH 업무공간을 직접 경험하는 기회를 가졌다.
이어진 '플라워 클래스'에서는 서로를 위한 꽃다발을 만들어 즉석사진으로 기념했다. 힐링음악회 시간에는 부모와 자녀 전 세대가 함께 즐길 수 있는 음악들로 풍성하게 구성됐다.
김용진 GH 사장은 "오늘 GH패밀리데이가 우리 신입직원 뿐 아니라 가족들에게도 특별한 추억과 감동을 선물했을 것"이라며 "앞으로도 GH는 임직원과 가족들이 함께 공감하고 소통할 수 있는 다양한 가족친화 활동들을 지속적으로 확대해 나가면서 행복한 일터를 만들고 저출생 문제 해결에도 기여하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com