하나증권, 국내주식 투자지원 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 국내주식 투자지원 이벤트를 7월31일까지 진행했다고 29일 밝혔다.
- 올해 국내주식 거래·잔고 이력이 없는 기존 고객을 대상으로 매수쿠폰 1만원과 한화갤러리아 1주를 제공했다.
- 이벤트 기간 100만원 이상 매수 시 추가 쿠폰과 국내 주요 종목 경품 추첨 기회를 제공한다고 했다.
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매수쿠폰·한화갤러리아 1주 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 국내주식 투자 고객을 대상으로 혜택을 제공하는 '국내주식 투자지원 이벤트'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 이벤트는 지난 3월 이전 하나증권 계좌를 개설한 고객 가운데 올해 하나증권에서 국내주식 거래 및 잔고 이력이 없는 고객을 대상으로 한다. 참여를 원하는 고객은 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '원큐프로'를 통해 신청할 수 있다.
이벤트 혜택은 참여 고객 전원에게 제공되는 기본 혜택과 거래 실적에 따른 추가 혜택으로 나뉜다. 이벤트를 신청한 고객에게는 국내주식 매수쿠폰 1만원과 한화갤러리아 보통주 1주가 지급된다.
이벤트 기간 중 국내주식을 누적 100만원 이상 매수한 고객에게는 국내주식 매수쿠폰 1만5000원이 추가로 제공된다. 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차, 삼성전기 등 국내 주요 종목을 경품으로 받을 수 있는 추첨 기회도 제공된다.
거래금액은 이벤트 신청일부터 종료일까지 체결된 국내 코스피·코스닥 상장 주식과 상장지수펀드(ETF) 매수 금액을 합산해 산정한다. 국내 소수점 거래 내역은 집계 대상에서 제외된다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "고객들이 국내주식 투자를 시작하고 경험할 수 있도록 투자 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객 투자 경험을 지원할 수 있는 서비스와 이벤트를 선보일 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com