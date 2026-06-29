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코스닥 승강제 앞둔 바이오…신약보다 실적 쫓는 '주객전도' 우려

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  • 정부와 거래소가 9월말 코스닥 승강제 도입을 예고하며 제약·바이오 업계가 연구개발 위축을 우려했다.
  • 프리미엄군에는 안정적 실적·수익성을 가진 소수 기업만 편입돼 신약 개발보다 단기 매출 사업·M&A로 쏠릴 가능성이 제기됐다.
  • 업계는 단기 실적 중심 기준이 혁신기업 설 자리를 좁힐 수 있다며 성장성과 기술력을 반영하는 차별화된 세그먼트 기준을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

건기식·화장품 등 이종사업 확대 우려
의료기기·CDMO 등은 프리미엄 수혜 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 정부와 한국거래소가 코스닥 승강제 도입을 예고하면서 제약·바이오 업계의 우려가 커지고 있다. 연구개발(R&D) 중심 산업의 특성을 충분히 반영하지 못할 경우 신약 개발보다 단기 실적 확보에 매몰되는 주객전도 현상이 나타날 수 있다는 이유다.

29일 업계에 따르면 한국거래소는 코스닥 시장을 기업 규모와 성장성 등을 고려해 3개 시장(프리미엄·스탠다드·관리군)으로 나누는 세그먼트 제도 도입을 추진하고 있다. 우량 혁신기업을 육성하고 기관투자자의 자금을 유입시켜 코스닥 시장의 신뢰도를 높이겠다는 취지다.

[이미지=게티이미지뱅크]

거래소는 지난 16일 '코스닥 세그먼트 자문단'을 출범시키고 논의에 들어갔다. 자문단에는 벤처기업협회와 벤처캐피탈협회, 투자업계, 학회 등 다양한 전문가들이 참여해 프리미엄 편입 기준과 퇴출 기준, 평가 항목 등 구체적인 내용을 검토할 예정이다.

당초 코스닥 승강제 세부안은 다음 달 1일 코스닥 개장 30주년 행사에서 발표될 예정이었으나 업계 의견을 다양하게 반영하고자 시점을 9월 말로 늦췄다.

코스닥 시장을 3개 시장으로 나눌 경우 코스닥 상장사 1800여곳 가운데 약 4%만 프리미엄 세그먼트에 포함된다. 프리미엄 군에 포함된 기업들은 ETF 연계와 기관투자자 접근성 확대 등의 수혜가 기대되지만, 이에 포함되지 못한 하위 기업들에 대한 투자 심리는 더욱 위축될 수 있다는 시각이 많다.

제약·바이오 업계의 경우 타 산업과 달리 상당수가 장기간 연구개발에 투자해야해 적자가 불가피하다는 점이 한계로 꼽힌다. 안정적인 실적과 수익성을 창출하는 기업이 프리미엄군에 편입될 확률이 높아서다. 기업들의 사업 전략이 달라질 수 있다는 우려도 나온다. 본업인 신약 개발보다 당장의 매출을 확보할 수 있는 사업에 무게를 둘 가능성이 있다는 것이다.

한 바이오 벤처 관계자는 "국내 바이오 기업 중 화장품이나 건강기능식품(건기식) 사업을 병행하는 곳이 적지 않다"며 "최소한의 실적을 만들어야 한다는 압박이 커질 경우 본업인 신약 개발보다 타 사업에 더 많은 자원을 투입하는 기업들이 늘어날 수 있다"고 봤다.

실제 이미 기술특례로 상장한 일부 바이오 기업들은 상장 유지 조건인 법인세비용차감전계속사업손실(법차손) 부담을 줄이기 위해 이종사업인 건기식이나 화장품 사업, 의약품 유통 등을 병행하는 실정이다. 이에 법차손 요건을 완화해야 한다는 지적이 잇따르기도 했다.

일각에서는 실적 확보를 위한 인수합병(M&A) 움직임이 확대될 것이라는 시각도 있다. 또 다른 바이오 벤처 관계자는 "매출을 보유한 의약품 유통 기업을 인수하거나, 유상증자나 외부투자 받은 자금을 실적을 낼 수 있는 사업에 활용하는 사례가 나타날 수 있다"고 우려했다.

코스닥 승강제가 본격적으로 시행되면 의료·미용기기 기업들이 상대적으로 유리할 것이라는 관측도 나온다. 대표적으로 파마리서치와 클래시스 등은 안정적인 매출과 수익성을 내고 있어 프리미엄군 후보로 거론된다.

의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 펼치고 있는 에스티팜도 프리미엄군 후보로 주목받는 기업 중 하나다. 순수 신약 개발 외에 올리고뉴클레오타이드 CDMO 사업을 기반으로 꾸준한 매출과 영업이익을 내고 있다. 최근 매출과 영업이익이 증가하며 수주잔고도 역대 최대를 기록하고 있다. 증권가는 에스티팜이 오는 2028년까지 연 평균 30% 수준의 영업이익을 낼 것으로 전망한다.

알테오젠의 경우 현재 코스닥 시가총액 상위권을 유지하고 있어 프리미엄군 선별 시 가장 먼저 거론되는 기업이다. 피하주사(SC) 전환 플랫폼 ALT-B4(하이브로자임)를 기반으로 글로벌 제약사들과 잇달아 기술이전 계약을 체결한 결과 계약금과 마일스톤, 상업화 치료제에 대한 로열티 등을 확보하면서 안정적인 재무구조를 갖췄다.

코스닥 승강제가 시장 신뢰 회복에 도움이 될 것이라는 의견도 있다. 투자자 입장에서는 우량 기업을 보다 쉽게 구분할 수 있고, 시장 전체의 신뢰도를 높이는 계기가 될 수 있다는 것이다.

한 바이오투자 업계 관계자는 "현재 코스닥 승강제와 관련돼 구체적인 내용이 발표되지 않은 상황이라 정책 방향을 예의주시 하고 있다"며 "성장성과 기술력을 인정받을 수 있는 기준이 마련된다면 바이오 옥석가리기가 이뤄질것으로 본다"고 말했다.

다만 코스닥 상장사가 1800곳이 넘는 상황에서 동일한 기준으로 기업을 구분하는 것이 현실적으로 쉽지 않을 것이라는 지적도 나온다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 "바이오 업계에서는 사업의 주객전도 우려가 분명히 있다"며 "코스닥은 미래 산업이 도전하고 성장 자금을 조달하는 시장인데 단기적인 수치에만 매몰되면 혁신기업이 설 자리가 줄어들 수 있다"고 말했다. 이어 "단순히 시장을 관리하는 관점을 넘어, 미래 산업을 어떻게 키울 것인지에 대한 고민이 함께 이뤄져야 한다"며 "이미 성장한 산업과 앞으로 육성해야 할 산업은 다른 기준으로 접근할 필요가 있다"고 조언했다.

sykim@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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