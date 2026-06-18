일동제약, 바이오USA 참가…경구용 비만약 등 기술수출 추진

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아이디언스 항암 파이프라인 파트너링 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹은 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)'에 참가해 신약 파이프라인을 소개하고 글로벌 사업화 기회를 모색한다고 18일 밝혔다.

바이오USA는 제약·바이오 산업 분야의 세계 최대 규모 기술·비즈니스 교류 행사로, 글로벌 제약사와 바이오텍, 투자기관 등이 참여해 기술이전과 공동연구, 전략적 제휴 등을 논의하는 자리다.

일동제약 본사 전경. [제공=일동제약]

일동제약그룹은 행사 기간 글로벌 파트너사를 포함한 다수의 해외 기업과 연구개발, 라이선스 아웃(기술수출), 오픈이노베이션 등 신약 사업화 관련 협력 방안을 논의할 예정이다.

일동제약은 비만·당뇨 치료제 후보물질인 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA) 'ID110521156'과 칼륨경쟁적 위산분비억제제(P-CAB) 계열 소화성궤양 치료제 '파도프라잔'을 중심으로 파트너링 미팅을 진행한다. ID110521156은 소분자 화합물 기반의 경구용 합성 신약 후보물질이다. 기존 펩타이드 주사제 대비 약리 특성과 제조 효율성, 사용 편의성 측면에서 차별성을 갖췄다.

18시간 이상 혈중 유효 농도를 유지하면서도 체내 축적성이 없어 하루 한 번 장기간 복용이 가능한 경구용 치료제로 개발되고 있다. 앞서 임상 1상에서는 4주간 최대 13.8%의 체중 감량 효과를 확인했으며, 위장관 장애와 간독성 등과 관련한 중대한 이상반응은 보고되지 않았다. 일동제약은 해당 임상 데이터를 바탕으로 기존 협력사를 포함한 해외 기업들과 라이선스 아웃 및 상업화 방안을 논의할 계획이다.

대원제약과 공동 개발 중인 파도프라잔도 주요 소개 대상이다. 현재 국내에서 미란성 위식도역류질환과 비미란성 위식도역류질환 환자를 대상으로 임상 3상이 진행되고 있다. 일동제약은 파도프라잔의 해외 권리를 활용해 기술수출을 추진하는 한편, 국내 개발 완료 이후 자체 브랜드 신약 출시 등 후속 사업 전략도 검토하고 있다.

항암 신약 개발 계열사인 아이디언스는 PARP 저해제 '베나다파립(venadaparib)', 범 KRAS 저해제 'ID12241', 이중 페이로드 항체약물접합체(ADC) 등 항암 파이프라인을 선보인다. 베나다파립은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정과 패스트트랙 지정을 받았으며, 현재 한국과 미국에서 위암 대상 병용요법 임상 2a상 등을 진행 중이다. 지난해에는 유라시아경제연합(EAEU)과 걸프협력이사회(GCC) 지역을 대상으로 약 700억원 규모의 기술수출 계약을 체결한 바 있다.

일동제약그룹 관계자는 "사전에 조율된 파트너링 일정 외에도 신약 후보물질의 상업화와 관련한 다양한 논의를 진행할 예정"이라며 "글로벌 사업 기회를 확대할 수 있는 네트워킹 활동에도 적극 나설 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com