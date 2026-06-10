에이비온, 바이오USA서 ABN202 글로벌 론칭

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iRAC 기반 차세대 면역항암제 공개

전임상 데이터 토대로 기술이전 논의

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이비온은 바이오USA 2026에 참가해 자사의 인터페론-베타 항체접합체(iRAC) 플랫폼 기반 차세대 면역항암제 ABN202를 글로벌 시장에 공식 론칭한다고 10일 밝혔다.

바이오USA 2026은 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열린다. 에이비온은 이번 행사에서 ABN202를 소개하고 글로벌 기술이전 논의를 진행할 계획이다.

ABN202는 에이비온의 iRAC 플랫폼을 기반으로 한 면역항암제다. 회사는 인터페론-베타를 활용한 기술을 적용한 새로운 기전의 후보물질이라고 설명했다.

에이비온 로고. [사진=에이비온]

앞서 에이비온은 미국암학회(AACR) 2026에서 ABN202의 전임상 데이터를 발표했다. 회사는 해당 데이터를 통해 ABN202의 혁신신약(first-in-class) 차세대 면역항암제로서의 개발 가능성을 확인했다고 밝혔다.

전임상 결과에 따르면 ABN202는 TROP2 표적 항체약물접합체(ADC)에 대한 내성을 극복하는 양상을 보였다. 전임상 모델에서는 ADC와 항-PD-1 면역관문억제제 병용요법 대비 높은 항암 효과를 나타냈다고 회사는 설명했다.

또 ABN202는 지속적이고 전신적인 CD8 양성 T세포 매개 면역 반응을 유도하는 것으로 확인됐다. 에이비온은 항암 기전과 직접 관련이 있는 인터페론-베타의 영장류 대상 독성 평가를 포함한 핵심 전임상 데이터도 추가로 확보했다.

에이비온은 iRAC 플랫폼 확장도 추진하고 있다. 회사는 하반기부터 iRAC 플랫폼 기반 신규 파이프라인을 추가할 예정이다. 현재 상피세포 성장인자 수용체(EGFR) 항체에 인터페론-베타를 적용한 약물의 유효성 실험을 진행하고 있다.

에이비온 관계자는 "ADC 치료제를 투여받은 환자군에서 내성 발생률이 높게 나타나고 있으며 추가 치료 옵션이 제한적인 상황"이라며 "iRAC 플랫폼을 통한 새로운 치료 기전으로 항암 치료 시장을 공략하고 글로벌 기술이전 논의를 이어갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com