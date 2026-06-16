바이오협회, 바이오USA 참가…'한국 바이오산업' 세션 신설

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한국관 51개 기업 참가·오픈 스테이지 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 바이오USA(BIO USA 2026) 메인 컨퍼런스에서 한국 바이오산업을 주제로 한 세션이 처음 열린다. 국내 기업들의 기술수출과 글로벌 사업화 성과가 잇따르면서 한국이 더 이상 '참가국'이 아닌 글로벌 바이오 생태계의 핵심 파트너로 주목받고 있다는 평가가 나온다.

한국바이오협회는 오는 22~25일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026(BIO USA 2026)'에 참가해 국내 바이오기업의 글로벌 시장 진출 지원에 나선다고 16일 밝혔다. 올해 BIO USA에서는 한국 바이오산업을 주제로 한 공식 세션이 처음으로 신설됐다.

한국바이오협회 바이오USA 프로그램 [사진=한국바이오협회]

23일 열리는 'Korea Rising: Don't Be Late to Asia's Next Innovation Hub' 세션에서는 한국 바이오산업의 혁신 역량과 글로벌 사업화 성과, 협력 가능성이 집중 조명된다. 황주리 한국바이오협회 대외협력본부장을 비롯해 삼성바이오로직스, KB인베스트먼트, 일동제약, ABL바이오, 베링거인겔하임 관계자들이 패널로 참석해 한국 바이오 생태계의 경쟁력을 소개할 예정이다.

국내 기업들의 글로벌 파트너링 지원도 확대한다.

협회는 올해로 23년째 운영하는 한국관(Korea Pavilion)을 통해 국내 바이오기업들의 글로벌 네트워크 구축을 지원한다. 올해 한국관에는 총 51개 기업·기관이 참가한다. 한국바이오협회와 KOTRA가 선정한 우수 바이오기업 26개사를 비롯해 서울바이오허브, 경기도경제과학진흥원, 춘천바이오산업진흥원, 한국산업기술기획평가원(KEIT) 지원 기업 25개사가 함께 참여한다.

한국관에서는 22~24일 사흘간 기업 발표 프로그램인 '오픈 스테이지(Open Stage)'도 운영된다. 총 29개 기업이 핵심 신약 파이프라인과 플랫폼 기술, 연구개발(R&D) 성과, 글로벌 사업 전략 등을 소개하며 글로벌 제약사와 투자자들을 대상으로 협력 및 투자 유치 기회를 모색할 계획이다.

BIO USA 대표 네트워킹 행사인 'Korea Night @BIO 2026'도 23일 개최된다. 한국바이오협회와 한국제약바이오협회, KOTRA, 한국보건산업진흥원이 공동 주최하며 국내외 기업과 투자자 간 실질적인 비즈니스 교류 확대에 초점을 맞춘다.

협회는 행사 전후로도 북미 현지 네트워크를 활용한 글로벌 아웃리치 프로그램을 운영한다. 캐나다 바이오 클러스터 방문, 한·미 바이오산업 라운드테이블, 사업개발(BD) 세미나, 일라이 릴리의 오픈이노베이션 프로그램인 '릴리 게이트웨이 랩스(Lilly Gateway Labs)' 방문 등을 통해 국내 기업들의 글로벌 협력 기회를 넓힌다는 계획이다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 "BIO USA는 글로벌 바이오산업의 투자와 파트너링이 가장 활발하게 이뤄지는 무대"라며 "통합 Korea Night와 행사 전후 연계 프로그램을 강화한 만큼 국내 기업들이 글로벌 빅파마와 투자자들을 만나 실질적인 사업 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com