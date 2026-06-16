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바이오협회, 바이오USA 참가…'한국 바이오산업' 세션 신설

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  • 한국바이오협회가 16일 BIO USA 2026 참가를 밝혔다
  • 행사서 한국 바이오산업 공식 세션이 처음 열렸다
  • 한국관·Korea Night로 기업 글로벌 진출을 지원했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국관 51개 기업 참가·오픈 스테이지 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 바이오USA(BIO USA 2026) 메인 컨퍼런스에서 한국 바이오산업을 주제로 한 세션이 처음 열린다. 국내 기업들의 기술수출과 글로벌 사업화 성과가 잇따르면서 한국이 더 이상 '참가국'이 아닌 글로벌 바이오 생태계의 핵심 파트너로 주목받고 있다는 평가가 나온다.

한국바이오협회는 오는 22~25일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열리는 'BIO International Convention 2026(BIO USA 2026)'에 참가해 국내 바이오기업의 글로벌 시장 진출 지원에 나선다고 16일 밝혔다. 올해 BIO USA에서는 한국 바이오산업을 주제로 한 공식 세션이 처음으로 신설됐다.

한국바이오협회 바이오USA 프로그램 [사진=한국바이오협회]

23일 열리는 'Korea Rising: Don't Be Late to Asia's Next Innovation Hub' 세션에서는 한국 바이오산업의 혁신 역량과 글로벌 사업화 성과, 협력 가능성이 집중 조명된다. 황주리 한국바이오협회 대외협력본부장을 비롯해 삼성바이오로직스, KB인베스트먼트, 일동제약, ABL바이오, 베링거인겔하임 관계자들이 패널로 참석해 한국 바이오 생태계의 경쟁력을 소개할 예정이다.

국내 기업들의 글로벌 파트너링 지원도 확대한다.

협회는 올해로 23년째 운영하는 한국관(Korea Pavilion)을 통해 국내 바이오기업들의 글로벌 네트워크 구축을 지원한다. 올해 한국관에는 총 51개 기업·기관이 참가한다. 한국바이오협회와 KOTRA가 선정한 우수 바이오기업 26개사를 비롯해 서울바이오허브, 경기도경제과학진흥원, 춘천바이오산업진흥원, 한국산업기술기획평가원(KEIT) 지원 기업 25개사가 함께 참여한다.

한국관에서는 22~24일 사흘간 기업 발표 프로그램인 '오픈 스테이지(Open Stage)'도 운영된다. 총 29개 기업이 핵심 신약 파이프라인과 플랫폼 기술, 연구개발(R&D) 성과, 글로벌 사업 전략 등을 소개하며 글로벌 제약사와 투자자들을 대상으로 협력 및 투자 유치 기회를 모색할 계획이다.

BIO USA 대표 네트워킹 행사인 'Korea Night @BIO 2026'도 23일 개최된다. 한국바이오협회와 한국제약바이오협회, KOTRA, 한국보건산업진흥원이 공동 주최하며 국내외 기업과 투자자 간 실질적인 비즈니스 교류 확대에 초점을 맞춘다.

협회는 행사 전후로도 북미 현지 네트워크를 활용한 글로벌 아웃리치 프로그램을 운영한다. 캐나다 바이오 클러스터 방문, 한·미 바이오산업 라운드테이블, 사업개발(BD) 세미나, 일라이 릴리의 오픈이노베이션 프로그램인 '릴리 게이트웨이 랩스(Lilly Gateway Labs)' 방문 등을 통해 국내 기업들의 글로벌 협력 기회를 넓힌다는 계획이다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 "BIO USA는 글로벌 바이오산업의 투자와 파트너링이 가장 활발하게 이뤄지는 무대"라며 "통합 Korea Night와 행사 전후 연계 프로그램을 강화한 만큼 국내 기업들이 글로벌 빅파마와 투자자들을 만나 실질적인 사업 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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